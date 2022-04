Kan du se hvem hans kendte brødre er? Nu arbejder han sammen med 80'er-ikon

Jens Brygmann er 61, men laver elektronisk synth-pop og har med sin musikduo pludselig fået hul igennem til udlandet. Han er godt tilpas i baggrunden væk fra blitzlyset, og har aldrig stræbt efter at blive lige så kendt som sine to landskendte brødre Martin og Lars

Lars Brygmann, 65, er en af landets mest benyttede skuespillere.

Skuespiller, sanger, komponist, tv-vært m.m. Martin Brygmann, 59, er måske endda endnu mere kendt end storebror.

Men der er faktisk en tredje bror i familien Brygmann: Jens Brygmann, 61.

Ikke mange herhjemme har dog formentlig hørt om den ukendte, 'hemmelige' Brygmann-bror før, men det kan der meget vel snart blive lavet om på.

Sammen med makkeren Carsten Bo Andersen danner Jens Brygmann, som er filmkomponist og tidligere har spillet trommer for bl.a. Master Fatman og Martin Hall, således den elektroniske duo Into the Blood, der har eksisteret siden 2016.

De laver generelt synth-pop i stil med Depeche Mode, Pet Shop Boys med flere, men hvad de ikke har af succes herhjemme - endnu i hvert fald - begynder de så småt at få i udlandet, hvor duoen har fået opmærksomhed på en række internet-radiostationer i flere store lande, hvor man har haft dem i hyppig rotation.

Hul igennem til 80'er-hitmager

Men ikke nok med det. Jens Brygmann og makkeren har nemlig fået hul igennem til musiker og dj Rusty Egan fra det fremtrædende britiske 80’er-band Visage, der i sin tid hittede med bl.a. 'Fade to Grey'.

Tre Brygmann brødre - de to, Martin (midten) og Lars (th.), er landskendte. Den tredje, Jens (tv.), har intet ønske om at være for meget i fokus, men han er alligevel både musiker og skuespiller. Storesøster Ulla fuldender børneflokken. Fotos: PR og Linda Johansen og Tariq Mikkel Khan

Han opdagede duoens materiale, råspillede det i sit radioprogram på den anerkendte Artefaktor Radio og har siden taget Jens og Carsten under sine vinger som en slags mentor på afstand, ligesom han har remixet en af deres tidligere singler.

- Vi havde sendt vores materiale til dj's og radiostationer via Twitter. Derigennem lærte han det at kende og begyndte at spille det. Jeg kendte ham ikke på forhånd, men min kompagnon Carsten sagde, 'hvad sker sker det lige her?!?', for han kendte godt Egans betydning, siger Jens Brygmann. og fortsætter:

- Egan har været omkring meget på den britiske scene med David Bowie, Roxy Music og you name it. Så det er en stor ære at arbejde sammen med ham, fortæller Jens Brygmann til Ekstra Bladet.

Visage blev dannet i 1978 og inkluderede fra start medlemmerne Steve Strange (tv.), Midge Ure og Rusty Egan (th.). PR Foto

En god blanding

Jens Brygmann kan ikke løbe fra sine familiegener, men faktisk har han aldrig higet efter at blive kendt eller måle sig med sine kendte brødre:

- Jeg har ikke været i konkurrence med dem. Jeg er en lidt anden personlighed. Det dér med at være kendt er ikke noget, jeg har lyst til. At blive genkendt lægger, synes jeg, faktisk en hindring i vejen for mødet med det enkelte menneske. Jeg arbejder på en skole som pædagogmedhjælper gennem 20 år, og nogle gange siger børnene 'guuud, er det ikke dig, som har nogen brødre?'. Altså, jeg kan godt svare på det, men det er som om, at det står i vejen for en anden samtale, man kunne have, siger Jens Brygmann.

På ét punkt forsøgte han dog i en sen alder at se, om han også havde sine brødres talent og tog således en privat uddannelse som 39-årig: Skuespillet.

- Jeg tænkte, at nu skulle jeg sgu lige prøve det. Jeg tænkte 'kan jeg også dét?'. Når de kan, så kan jeg vel også. Jeg fik også en rolle i filmen 'Klatretøsen', men det gav mig bare ikke rigtig nogen succesoplevelse, for jeg syntes ikke, at jeg var særligt god til det. Det gav mig ikke noget godt, og så sagde jeg bare stop og gik tilbage til filmmusikken og musik. Det er dér, mit kunstneriske drive ligger.