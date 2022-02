Kan ikke nå det

Der er simpelthen ikke nok tid for en Danmarks bedst kendte rappere til at gøre sig klar til sine koncerter i februar.

Derfor har Gilli nu besluttet at udskyde sine shows i Royal Arena.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra DTD Concerts.

'Grundet det korte genåbningsvarsel er Gilli nødsaget til at flytte sin planlagte koncert i Royal Arena fredag 11. februar 2022 til lørdag 29. oktober 2022. Han tilføjer derudover to helt nye koncerter i henholdsvis Aarhus lørdag 22. oktober og Odense fredag 28. oktober 2022. Disse tre koncerter vil være den eneste chance for at se Gilli live i 2022.'

Rapperen udtaler sig ikke selv i pressemeddelelsen.

Det oplyses, at publikum, der allerede har købt billetter, skal beholde den og møde op i oktober.