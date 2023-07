Kandis-bassist Jørgen Hein er død

Jørgen Hein Jørgensen er gået bort i en alder af 56 år efter at have kæmpet mod kræft

Kandis-musikeren Jørgen Hein Jørgensen gik bort 9. juli, hvor han sov ind i sit hjem.

Det bekræfter Kandis i et opslag på deres Facebook-side.

'Det er med stor sorg at vi her til morgen har modtaget besked om at vores gode ven og bassist,' skriver dansk top-bandet.

'Vores tanker går til Cathrine og børnene og vi håber at man vil respektere deres ønske om ro i en svær tid,' skrives det i opslaget.

Kandis-bassisten var med til at stifte det folkekære band tilbage i 1989.

Foruden Jørgen Hein Jørgensen bestod bandet af guitarist og forsanger Johnny Hansen, keyboardspiller Jens Erik Jensen, trommeslager Frank Thøgersen og guitarist Mads Hyldahl.

Startede som 12-årig

Jørgen Hein Jørgensen startede sin karriere som musiker i en alder af 12 år, da han spillede trommer med sin far til julebal i fødebyen Vestervig. Derefter var det bas-instrumentet, der blev det foretrukne for den nu afdøde musiker.

Kandis fik i 1993 deres gennembrud med nummeret 'En lille ring af guld'.

Derefter gik det hurtigt for Kandis, der siden har solgt over 1,5 millioner album.

I 2022 opnåede Kandis rekorden for flest guld- og platinplader i Danmark med 55 stk.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra bandet.

