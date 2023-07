Kandis-Johnny knust efter dødsfald: - Det er et kæmpe savn

Forsangeren i Kandis Johnny Hansen vil komme til at savne sin mangeårige ven og kollega Jørgen Hein, som han har kendt i 45 år

Ekstra bladet kunne tidligere mandag fortælle, at bassisten Jørgen Hein fra det folkekære band Kandis var sovet stille ind i sit hjem 9. juli.

Nyheden blev offentliggjort på Kandis Facebook-side.

Kandis-forsanger og guitarist Johnny Hansen vil komme til at savne sin mangeårige ven og kollega, der var med til at starte Kandis tilbage i 1989.

- Vi har kendt hinanden i 45 år. Lige siden musikskolen, hvor han i øvrigt spillede trommer dengang, siger Johnny Hansen og fortsætter:

- Da vi startede Kandis i 89, der manglede vi en bassist. Så faldt mine tanker straks på Jørgen, der kun spille lidt af det hele. Både guitar, bas og trommer.

- Han var min højre wingman på scenen. Vi havde ligesom det her ping pong, som publikum elskede.

Et tæt venskab

- Jørgen og jeg har altid boet i Thy. Derfor har vi altid fulgtes i bil gennem alle årene. Og her har vi altså snakket om alt. Musik, politik, vores familiers op- og nedture, fortæller Johnny Hansen og fortsætter:

- Jørgen og jeg har næsten tilbragt mere tid sammen, end vi har været med vores koner og familier hver især. Så det er et kæmpe savn, at han ikke er der længere.

Fantastisk til mange ting

Jørgen var ikke kun god til musikken, men havde også talent for andre ting, fortæller Johnny Hansen.

- Jørgen var fantastisk til mange ting. Han styrede vores økonomi med hård hånd, han var en dygtig musiker, og han var meget udadvendt. Mange af vores publikummer elskede ham. Han kunne rigtig mange ting.

Kandis til Dansktop Prisen i Boxen i Herning. Jørgen Hein ses helt til højre i billedet. Foto: Ernst van Norde

- Vi vidste desværre godt, hvordan det stod til med Jørgen. Han ringede til mig på min fødselsdag for næsten et år siden. Han fortalte, at han havde fået konstateret en hjernetumor. Men Jørgen har altid været ukuelig optimist og troede på det til det sidste.

Johnny Hansen fortæller også, at Jørgen Hein det sidste stykke tid var udfordret med at spille bas og derfor havde mere fokus på kontorarbejdet omkring Kandis. Derfor fik Kandis en erstatning ind for Jørgen Hein.

- Det var som et slag i ansigtet, at måtte se ham forlade orkestret.

Startede som 12-årig

Jørgen Hein Jørgensen startede sin karriere som musiker i en alder af 12 år, da han spillede trommer med sin far til julebal i fødebyen Vestervig. Derefter var det bas-instrumentet, der blev det foretrukne for den nu afdøde musiker.

Kandis fik i 1993 deres gennembrud med nummeret 'En lille ring af guld'.

Derefter gik det hurtigt for Kandis, der siden har solgt over 1,5 millioner album.

I 2022 opnåede Kandis rekorden for flest guld- og platinplader i Danmark med 55 styk.

