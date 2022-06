Kaos efter NorthSide: -Vanvittigt farligt

Ved du noget om sagen eller har billeder fra kaosset? Så skriv en mail til 1224@eb.dk.

Eskelunden lagde i år for første gang græs til NorthSide i Aarhus, og langt fra alt er gået gnidningsfrit i forbindelse med festivalen

Helt skidt var det natten til søndag, da tusindvis af mennesker skulle hjem fra festivalpladsen, efter tidens uden sammenligning største danske musiknavn, The Minds of 99, havde lukket og sluttet.

Mange var blevet for at opleve The Minds of 99, og derfor var presset på udgangen gigantisk, da menneskemængden skulle væk.

På festivalens Facebook-siden skriver flere om det kaos, der opstod, da publikum skulle væk fra pladsen.



Flaskehals og kaos

'Er første år i Eskelunden ikke først komplet, når alle jeres gæster er sikkert hjemme? Det viste sig jo, at I havde spærret tusindevis af mennesker inde i et område, som vi ikke kunne komme ud fra. Det var vanvittigt farligt. Jeg håber, alle kommer godt hjem på trods af flaskehalse, kaos og trafikalt vanvid', skriver en af dem, der var fanget i menneskemængden.

En anden skriver, at de hegn, der skulle holde festivalgæsterne fra den trafikerede Åhavevej, simpelthen blev væltet for at få presset væk.

'En skam der overhovedet ikke var styr på exit fra pladsen. Mange endte i en blindgyde så der blev væltet hegn for at kunne komme ud. Og langs Åhavevej var stien tragtformet så alt gik i stå. Hvorfor lukker man ikke Åhavevej af for biler i en time? Så er det hele afviklet uden problemer'.

The Minds of 99 lukkede og slukkede NorthSide 2022. Foto: Per Lange

Ekstra Bladet har været i kontakt med en ung kvinde, der stod midt i kaosset. Hun beskriver, at nogle blev dårlige og lå ude siden af den smalle sti uden at kunne få hjælp.

- Jeg var virkelig bekymret for, om der ville udbryde rigtig panik. Det kunne være endt tragisk med at folk ville være blevet trampet ned, siger hun.

Ubehageligt

Som Facebook-brugere fortæller hun også, at den massive mængde af mennesker pludselig stoppede oppe foran, men presset fortsatte bagfra.

- Det var virkelig ubehageligt. Puha! Det var så voldsomt, at nogle begyndte at vælte hegn for at komme væk. Så kom politiet og spærrede vejen af, så vi kunne gå den vej og komme væk, fortælle den unge kvinde, som ønsker at være anonym, men som Ekstra Bladet kender identiteten på.

Østjyllands Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at de i nat blev kaldt ud til Åhavevej, da hegn ud til vejen blev væltet, og folk pludselig gik midt i trafikken.

- Vi var derude for at håndtere publikum på vej fra festivalen, så de ikke løb rundt ude på vejen. Det er korrekt, at der væltede nogle hegn, og derfor var vi der for at håndtere trafikken. Den del er foregået uden de store problemer, siger vagthavende Bo Christensen.

Potentielt farligt

- Folk beskriver kaos og stort pres. De hegn skulle vel slet ikke have været væltet?

- Nej, det tænker jeg ikke, at de skulle. De hegn var sat op for, at folk skulle gå ud langs dem. Men kaos og hvad der er gået forud for, at vi kom, ved jeg ikke noget om. Vi bliver bekendt med, at der er blevet væltet hegn og tager derud for at håndtere trafikken.

- Nogle kalder det direkte farligt derude. Er det politiets opfattelse?

- Det kunne potentielt være blevet farligt, når folk render rundt ude på vejen. Det var derfor vi kom, siger Bo Christensen.

Thomas Treo har anmeldt NorthSide. Du kan læse hans samlede vurdering af festivalen her.