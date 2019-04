Kaos i Vega - Christopher afbryder koncert efter 10 min.

Den danske popsanger Christopher kom rigtig dårligt fra start under onsdagens udsolgte koncert i Vega på Vesterbro i København.

Koncerten blev afbrudt efter blot to sange, og Christopher og bandet måtte forlade scenen, mens der blev arbejdet på højtryk på at få teknikken op at køre igen.

Det forlyder fra Ekstra Bladets udsendte på stedet, at det var lydpulten, der af uvisse årsager pludselig skulle genstartes.

Forvirring og frustration

Efter 15 minutters forvirring og frustration blandt publikum i salen vendte bandet tilbage til scenen.

Christopher beklagede og kaldte det 'verdens bedste og verdens dårligste start på en koncert'.

Efter den snublende start lovede Christopher at vende uheldet til noget positivt og gøre koncerten til intet mindre end 'verdens fedeste'.

Det tekniske koks kom ganske uventet, efter popdrengen havde leveret en veloplagt version af sit hit 'Tulips'.

Christopher beklagede den kaotiske start på koncerten. Foto: Peter Hove Olesen

Gak og løjer

De fleste i salen troede indledningsvist, at der var tale om en joke fra drengerøven, der aldrig går af vejen for at levere lidt gak og løjer, når han er i rampelyset.

Det gik dog hurtigt op for børn, unge og forældre i salen, at der ikke var tale om en planlagt afbrydelse, da Christopher mod sin vilje fik at vide af det tekniske personale, at han og bandet var nødt til at for lade scenen, mens der blev arbejdet på at udbedre fejlen.

I første omgang lød beskeden på, at det ville tage tre minutter, men det endte med at vare en hel del længere.

Efter den kaotiske start på koncerten, kom humøret blandt de fremmødte fans dog hurtigt op igen, og der blev skrålet så højt med på sangene, at Christopher blev overdøvet.