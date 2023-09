Kaos på festival: Opjusterer antallet af vagter

Køge Festuge måtte lukke fredag aften. Nu har man en plan klar for at undgå kaos lørdag

Fredag aften måtte politiet sammen med Køge Festuge tage drastiske midler i brug, da flere tusinde mennesker forsøgte fredag aften at få adgang til den fyldte festivalplads.

Det betød, at festivalen af sikkerhedsmæssige årsager i samarbejde med politiet valgte at lukke festlighederne fuldstændig samt at aflyse fredagens sidste koncert med dj'en Faustix.

Lørdag er festivalen i gang igen, og i en pressemeddelelse oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at man har iværksat en række nye tiltag for at forbedre sikkerheden.

Blandt har festivalen opjusteret antallet af sikkerhedsvagter, ligesom politiet har tilpasset sin bemanding.

'Arrangørerne har lavet en plan for, hvordan de vil undgå ophobning af mange mennesker ved indgangspartiet, samtidig med en mere smidig afgang fra pladsen. Vi har et godt samarbejde med folkene bag festugen, og vi tror på, at det kan sikre en mere smidig afvikling af de mange mennesker, der vil til og fra pladsen', siger vicepolitiinspektør Søren Danielsen i pressemeddelelsen.

Klar opfordring

Foruden øget vagtbemanding har man ifølge politiet indført en såkaldt bufferzone ved indgangen til pladsen i Lovparken for at undgå, at for mange mennesker stimler sammen på for lidt plads.

'Det vigtigste er, at folk de er opmærksomme på skiltningen og på de anvisninger, der får fra politi og arrangører og retter sig efter dem, så vi kan sikre en god og sikker afvikling af festugen. Og at man har forståelse for, at pladsen ikke kan rumme flere end de 11.000 gæster, der var til koncerten fredag', siger Søren Danielsen videre i pressemeddelelsen.

Ifølge politiet er der ingen meldinger om tilskadekomne som følge af, at man fredag måtte lukke festivalen.

