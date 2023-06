Kaos på Roskilde: Billetsystem er nede

Ved Roskilde Festival står aftenens sent ankomne gæster i kø.

Det er nemlig i øjeblikket ikke muligt at logge ind på Ticketmaster, som håndterer billetterne til festivalen. Derfor kan gæster ikke fremvise billet.

Roskilde Festival oplyser til Ekstra Bladet, at gæster i stedet får et midlertidigt armbånd, som gælder til i morgen klokken 16. Festivalen åbnede for den mulighed klokken 22.

Festivalen ønsker dog ikke at komme med nogen andre oplysninger.

Ifølge BT har det skabt kø ved indgangen, at gæsterne først fra klokken 22 har fået mulighed for at få et midlertidigt armbånd.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ticketmaster, men det har ikke været muligt.