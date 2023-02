Kaosset fortsætter i dansk band: Medlem trækker sig

2022 var et kaotisk år for det danske band Danser med drenge, og det ser heller ikke ud til, at 2023 bliver et helt roligt år.

Trommeslager Jan Lysdahl, der i september kom med i bandet, da det genopstod under Klaus Kjellerup efter længere tids kaos og uvished, har nemlig igen forladt Danser med Drenge.

Det bekræfter Jan Lysdahl, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Det er rigtigt, siger trommeslageren, der dog ikke ønsker at gå i alt for mange detaljer omkring bruddet med bandet.

- Jeg nåede til et punkt, hvor min mavefornemmelse sagde mig, at jeg ikke skulle være med længere. Jeg havde ikke lyst. Der var nogle uoverensstemmelse mellem Klaus Kjellerup, der jo ér bandet, og mig, der gjorde, at jeg ikke kunne se mig være en del af det længere, siger Jan Lysdahl, der tidligere har spillet trommer for navne som Kim Larsen, Sanne Salomonsen, Lis Sørensen og mange flere.

Trommeslageren medvirker på det kommende album, der er færdiglavet, som han også har være co-producer på, men den kommende turné kommer han ikke til at være en del af.

Jan Lysdahl har tidligere været paneldeltager i DR-programmet 'Stjerne for den aften'. Her ses han under optagelserne i 2005. Foto: Sofia Wraber

Kjellerup bekræfter

Ekstra Bladet har været i kontakt med Klaus Kjellerup, der bekræfter, at Jan Lysdahl har forladt Danser med drenge.

- Han er en fantastisk og genial trommeslager, så vi var rigtig glade for, at han gerne ville, da vi manglede en. Han er altid i højt humør, og stemningen løfter sig helt klart, når han kommer. Han spiller fantastisk og er måske den bedste i landet - i hvert fald til det, som vi laver. Så det er klart, at jeg blev ked af det, da han fortalte, at han ikke kunne tage med os på turné, siger han.

Klaus Kjellerup siger, at han allerede har fundet en ny trommeslager, som han snart er klar til at melde offentligt ud, og så understreger han, at folk skal glæde sig til det kommende album, når det kommer næste måned.

- Det bliver - i hvert fald i mine ører - fantastisk. Det er virkelig godt, siger han.

Nedlagde bandet

Der udspandt sig sidste forår et højspændt drama i og omkring bandet Danser med Drenge.

11. marts trak alle medlemmer på nær stifter Klaus Kjellerup sig på grund af en lang række udtalelser fra sidstnævnte omkring krigen i Ukraine, som eksperter havde skudt ned. Siden væltede det frem med kritik fra flere af de fratrædende bandmedlemmer, der dog efterfølgende trak i land og få dage senere slettede kritikken igen.

Dermed var forvirringen total, men 23. marts kom meldingen så, at Danser med Drenge udsatte deres turné, men fortsatte som band. Den efterfølgende tid var usikker, men i september var der så gode nyheder til bandets fans. Her genopstod Danser med Drenge officielt med en ny besætning - heriblandt altså Jan Lysdahl.

Danser med Drenge starter turnéen 19. maj i Knebel i Jylland.

