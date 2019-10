Kashmir annoncerer ekstrakoncert

Det vakte opsigt, da det danske rockband Kashmir forleden bekendtgjorde, at de efter seks års pause genopstår næste år for at spille en række koncerter - en i Boxen i Herning og en i Royal Arena i København.

De cirka 15.000 billetter til den københavnske koncert blev udsolgt på omkring to timer, og bandet har derfor - som forventet - hevet den klassiske ekstra-koncert-kanin op af hatten, og Kashmir bekræfter nu endnu en koncert i Royal Arena.

'Vi er overvældede over den modtagelse, de forestående koncerter har fået overalt og ikke mindst hos vores meget dedikerede fanskare. Lige nu lægger vi os i selen for at skabe det ultimative show og den ultimative ramme for at genopleve alle de klassiske sange, vi selv holder så meget af. Det gør os enormt glade, at endnu flere fans nu får muligheden for at for fejre det fællesskab, vi har opbygget sammen med dem', skriver Kasper Eistrup i en pressemeddelelse.

Kashmir fakta: Bandet fra København eksisterede oprindeligt mellem 1991 og 2014.

Kashmir har udsendt syv studiealbum. Alle har enten opnået guld, platin eller flerdobbelt platin, og de fire seneste toppede den danske albumliste. Gruppen genopstår som kvartet med originalmedlemmerne Kasper Eistrup, Mads Tunebjerg og Asger Techau samt Henrik Lindstrand, der kom med i 2000. Kashmir var i 1990'erne en del af den såkaldte Grønne Bølge i dansk rock. To af bevægelsens andre toneangivende bands, Dizzy Mizz Lizzy og Psyched Up Janis, er i øvrigt på landevejen sammen til foråret.

Koncerterne i 2020 er første gang siden 2014, at Kashmir vender tilbage til scenen.

Ekstrakoncerten finder sted i Royal Arena, København lørdag 30. maj 2020. Billetter sælges via Ticketmaster.dk

Bag Kashmirs koncerter står bureauet Down the Drain, som i juni også arrangerer festivalerne NorthSide i Aarhus og Tinderbox i Odense, så det er nærliggende at spekulere i, at orkesteret nok kan finde på at fortsætte turnéen ud i det lukrative sommerland.