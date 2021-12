Katastrofalt: Årets vildeste flop

Pandemien punkterede musikstjernernes indtægter det forgangne år, og flere ellers populære danske sangere kan heller ikke have tjent meget på deres udgivelser.

Efter fem et halvt års pause udsendte Mads Langer albummet 'Where Oceans Meet', der har klaret sig katastrofalt dårligt.

Pladen peakede på 24. pladsen af den officielle chart, hvor det kun blev til en sølle uge i top 40.

Mads Langers to foregående album indtog førstepladsen, og de lå henholdsvis 26 og 52 uger på listen.

Jyden scorede desuden et eklatant selvmål med sangen 'For Danmark, for livet' om Christian Eriksen.

Blodfattigt idol

Christopher formåede ikke at få fanskaren til at interessere sig for 'My Blood'.

Albummet toppede som nummer 20 og forduftede fra top 40 efter to uger. Alle popidolets fire andre album røg i top fem.

Jung gik direkte ind på førstepladsen med 'Forfra forbundet', men trioens andet album styrtdykkede og holdt kun to uger på charten. Debuten 'Blitz' fra i fjor var i top 40 hele 69 uger.

Jung jublede over førstepladsen i oktober, men trioens toer var i frit fald i november. Foto: Universal

Coco O. havde også svært ved at leve op til en succes. 'Avalanche' med hendes tidligere duo, Quadron, var langtidsholdbar, mens sangerindens solodebut, 'It's a Process' , forsvandt fra listen efter en uge.

Nye udgivelser fra etablerede navne som Sebastian, Michael Falch og Magtens Korridorer var også kun lige inde at vende på charten en enkelt uge.

Hanne Boel, der regnes som Danmarks bedst sælgende kvindelige artist, vendte ikke karrierens massive afmatning, for veteranens coverplade, 'Kopi', kom slet ikke på top 40.

Opgørelsen over årets mest populære album herhjemme offentliggøres først i januar, men udspil fra rapperne Branco og B.O.C samt de udenlandske popstjerner Olivia Rodrigo og Justin Bieber vil utvivlsomt blande sig i toppen.