Katastrofalt for Volbeat

Volbeat er et af landets største bands i nyere tid. Eller det var det i hvert fald.

Sjællændernes nye album, 'Servant of the Mind', er styrtdykket ud af top 40 efter blot tre uger på charten.

Til sammenligning tilbragte Volbeats storsælgende 'Seal the Deal & Let's Boogie' fra 2016 hele 144 uger på listen.

'Servant of the Mind' fik ellers en glimrende start og gik direkte ind som nummer et midt i december, men de følgende uger faldt pladen til 15. og 27. pladsen, inden den katastrofalt røg helt ud af top 40.

På de internationale charts har Volbeats ottende studiealbum generelt også skuffet i forhold til tidligere bedrifter.

Stor landeplage

Ugens hjemlige liste, der medregner salg og streams fra 31. december til 6. januar, domineres af to andre store udgivelser, der blev lanceret til julehandelen.

Ed Sheerans '=' er atter gået helt til tops foran Adeles '30', mens der ikke er nyheder i top 30.

Adeles længe ventede '30' er det mest solgte album i USA for syvende uge i træk. Foto: Simon Emmett

På singlelisten er Tobias Rahim og Andreas Odbjerg vendt tilbage på førstepladsen med megahittet 'Stor mand', efter julemusikken er forduftet.

Popduoens landeplage gentager sidste uges topplacering og har nu sammenlagt tilbragt ni uger som nummer et.

På hitlisten.nu ses den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.

De seneste dages streams på Spotifys dagligt opdaterede chart indikerer, at 'Infinity Action' med The Minds of 99 slår The Weeknds 'Dawn FM', når et af landets største bands og en af klodens mægtigste popstjerner formentlig duellerer om albumlistens førsteplads i næste uge.