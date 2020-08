Kede af det: Kæmpe nedtur i Parken

Succesgruppen The Minds of 99 udskyder årets største koncertbegivenhed på dansk grund til 2021

Så kom meldingen.

Få uger før The Minds of 99 skulle have underholdt op mod 40.000 fans i Parken, har det populære rockband modvilligt valgt at udskyde kæmpekoncerten til lørdag 11. september 2021.

Det er naturligvis coronaepidemien, der har gjort det umuligt at gennemføre koncerten 12. september i år.

The Minds of 99 udtaler i en pressemeddelelse:

'Det har været nogle følelsesmæssigt virkelig hårde måneder. Vi ville så gerne have gennemført denne her koncert - også på en anderledes og sundhedsmæssig forsvarlig måde under corona. Det var vi klar til, og der blev arbejdet benhårdt på det bag kulissen. Altså vi stod indtil i sidste uge i øvelokalet for at gøre os klar.'

Beklager stilhed

Kvintetten fra København beklager endvidere, at de ikke har været mere meddelsomme i forhold til billetkøberne:

'Det værste har næsten været, at vi ikke har kunnet sige noget til vores fans, da koncerten har ligget i statens hænder, og vi har kunnet komme til at påvirke det negativt ved at kommunikere udenom. Det har vi virkelig været kede af, og vi håber de kan tilgive os.'

Koncerten havde kurs mod udsolgt med 48.000 publikummer, da coronavirussen i foråret punkterede billetsalget.

Billetkøbere vil modtage en mail direkte fra Ticketmaster, hvor de får mulighed for at ombytte deres nuværende billet til en ny, der gælder til koncerten i 2021. Har man ikke mulighed for at deltage næste år, kan man få pengene refunderet.

Billetsalget til den nye koncert begynder fredag 2. oktober klokken 10 via livenation.dk og ticketmaster.dk.

Billetpriserne er på mellem 270 og 650 kroner. En ståplads koster 420 kroner. Alle priser er plus gebyr.