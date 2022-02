Keld og Hilda: Det bliver vores sidste

-Tænk lige på vores alder. Den her bliver altså den sidste!

Ordene kommer kontant fra snart 76-årige Hilda Heick, der sammen med gemalen, Keld, netop har sendt en ny cd på gaden.

Det er ti år siden, parret sidst har udgivet et album. Og det kommer ifølge Hilda Heick aldrig til at ske igen.

- Vi står jo selv for det hele. Lige til fra at skrive sangene, til produktionen og alt muligt. Det er altså et kæmpe og meget krævende arbejde, siger hun til Ekstra Bladet.

Til det plade-mæssige punktum for Heickernes lange karriere har de dog fået hjælp til distribution og reklamearbejde, og det har været en stort lettelse, fortæller Hilda Heick.

- Når vi er ude at spille, spørger folk tit, om vi ikke har en cd med, de kan købe. Det har vi så nu. Men hvor ellers sælger man sådan en i dag?, spørger hun.

Svaret kommer hun selv med, for Salling Group, der blandt andet driver Bilka og Føtex, har nemlig besluttet sig for at sælge 'Hele vejen'.

- Det er så fint, for det er jo der, vores fans handler. Det er vi meget glade for, siger Hilda Heick, der ikke kan huske præcis, hvor mange plader hun og Keld har udgivet igennem tiden.

- Vi har lige været inde som gæster i Jørgen de Mylius' radioprogram. Han mente, det var 40 plader, og det skal nok passe, siger Hilda Heick og fortæller, at det ikke kun er på pladefronten, hun og Keld vil drosle ned.

Man opper sig

- Vi fylder begge 76 inden længe, og vi kan ikke blive ved med at skyde samme fart. Det kan ikke nytte at komme ud og optræde og ligne et alderdomshjem. Stemmerne skal også kunne holde til det. Men sagen er den, at når man kommer ud, så glemmer man alderen. Vi er friske når vi optræder, og trætte når vi kommer hjem. Men det har vi jo for os selv, griner hun.

Hun fortæller videre, at det musikalske ægtepar prøvede, hvordan en tilværelse som pensionister var, da landet var lukket ned på grund af corona.

- Vi tøffede jo bare lidt rundt om hinanden og manglede det gode humør. Tænk, hvis mit liv altid var sådan, at jeg bare skulle ned og købe kartofler. Så kunne jeg godt blive lidt mut, tror jeg. Det er sundt at have noget at stå op til, og nogen der forventer noget af en. Så opper man sig.

- Så har I reelt talt om, hvornår I stopper?

- Nej, det ved vi ikke. Måske kan helbredet ikke mere på et tidspunkt. Men planen er, at når det her år er overstået, så skruer vi ned. Så må vi jo se, om vi kan undvære det. Man er jo gammel cirkushest, og det er altså en fornøjelse at komme ud og spille. Folk bliver glade, og det giver så meget energi, siger Hilda Heick og afslører, at det kræver et vist tempo at følge med duoen.

Landevejen

Keld og Hilda har flere jobs i denne uge - tre alene i weekenden fordelt ud over landet fra Skagen til Ganløse. Det kræver mange timer bag rattet rundt i landet, og det trækker tænder ud, fortæller Hilda Heick.

- Landeveje er de værste. Det er stadig sjovt at synge, men de mange timer på vejen er slemme, synes jeg. Men når først vi er fremme, er det sjovt, og det er nu engang lettere at gå på job, når det er sjovt. Hvor mange er det forundt?, siger hun.