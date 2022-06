Kendt dansk rapper idømt fængsel

28-årige Benjamin Jacob Small Heyn-Johnsen, bedre kendt under kunstnernavnet Benny Jamz, er netop blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret for 'legemsangreb af særlig rå og brutal karakter'

Der er netop blevet afsagt dom i Københavns Byret i en sag, hvor den kendte og populære rapper og producer Benny Jamz var tiltalt for vold.

Benjamin Jacob Small Heyn-Johnsen blev idømt tre måneders ubetinget fængsel.

Han slog i november 2021 en dørmand fra natklubben Rumors i Nørregade i København i hovedet med en halvfyldt sprutflaske, hvilket han også havde indrømmet.

Der var derfor tale om en delvis tilståelsessag, men mens Benny Jamz og hans forsvarer nedlagde påstand om, at han kun skulle dømmes efter paragraf 244 i straffeloven, der handler om 'simpel vold', havde anklagemyndigheden derimod tiltalt efter paragraf 245 stk. 1, der handler om legemsangreb 'af særlig rå og brutal karakter'.

Retsmøde handlede derfor primært om, hvor slem en paragraf, der skulle dømmes efter, og her fik anklagemyndigheden altså sin vilje.

Derimod valgte dommeren og de to domsmænd i sagen ikke at give musikeren et forbud mod at opholde sig i nattelivet mellem midnat og fire om morgenen i en længere periode, som anklageren ellers sigtede efter.

Umiddelbart lettet

Musikeren virkede lettet over dommen, da den blev afsagt. Tre måneders ubetinget fængsel er såmænd slemt nok, men det var rent faktisk risikoen for at få et forbud mod at opholde sig i nattelivet, der skræmte Benny Jamz mest.

Det ville således i højere grad ramme ham på hans levebrød, hvor han ofte optræder på f.eks. natklubber, end selve fængselsdommen.

- Jeg ved ikke, om jeg er tilfreds med dommen, men det er vigtigt, at jeg fortsat må opholde mig i nattelivet. Jeg fortryder min dumme handling, men nogle gange skal der nogle dårlige ting til, før man lærer, siger Benny Jamz til Ekstra Bladet umiddelbart efter domsfældelsen.

Benny Jamz har siden episoden en torsdag nat kl. fire på diskoteket, hvor Benny Jamz havde givet koncert tidligere på natten, ændret en masse ting i sit setup, så han ikke længere risikerer at komme i karambolage med folk, han ikke kender, når han er på job.

Det var også en del af forsvarsadvokat Rune Berggren Pedersens forsvar, at hans klient har gjort alt for at minimere risikoen for at komme ud i en lignende situation igen.

Betænkningstid

Episoden skete, da en halvfuld Benny Jamz, efter at have været ude i byen andetsteds, returnerede til natklubben, fordi han havde glemt en skjorte.

Da han ville hente den i kælderen i et VIP-lokale, mødte han forurettede - en dørmand.

Denne kendte ikke Benny Jamz og ville ikke lade musikeren hente det, han havde glemt, hvorfor det siden kom til uenighed og skubberi.

Parterne er ikke helt enige om forløbet og hvad der præcis ledte op til ugerningen, men de er dog enige om, at Benny Jamz endte med at slå dørmanden i hovedet, dog ikke specielt hårdt, med en sprutflaske, som han ville tage med hjem og derfor holdt i tre fingre under sin skjorte.

Der var, ifølge Benny Jamz, således ikke tale om en planlagt handling, ligesom flasken blev holdt med fingerspidserne og ikke blev ført med voldsom kraft, hvorfor man fra forsvarets side ikke mente, man burde dømme efter den grove voldsparagraf 245, men derimod alene den blødere paragraf 244.

Benny Jamz og hans forsvarer udbad sig betænkningstid i forhold til, om de ønsker at anke dommen.

Det kan dog være ris til egen røv at sigte efter en mildere dom i landsretten, for det kan også gå den modsatte vej, og såfremt dommen ankes skal alle dele af sagen vurderes på ny - også anklagemyndighedens påstand om opholdsforbud i nattelivet.