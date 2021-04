Kendt fra Melodi Grand Prix og 'X Factor': Ulla Bjerre er død

Vil savne musikken

Ulla Bjerres død har efterladt et stort tomrum hos René Nielsen, der dog trøster sig med alle de gode minder, de har haft sammen igennem deres ti år som ægtefolk og tro følgesvende både i livet og på den musikalske scene.

- Jeg vil mest af alt huske hende positive sind, som hun havde 24-7. Det var hende, der lærte mig at sige hurra i situationer, som ikke var så sjove - at finde noget andet at være glad for, selvom man står i en mindre god situation. Hun var altid positiv, lyder det fra René Nielsen.

- Og selvom hun var den her meget glade pige, så var hun også en meget blød person inde bagved. Hun kunne for eksempel blive meget ked af det, hvis der var en, der meldte afbud, når hun havde inviteret på mad, men når de store ulykker kom, var det hende, man kunne læne sig op ad. Hun var min klippe.

René Nielsen vil savne de mange musikalske oplevelser, de to havde sammen.

- Vi var gift i mange år, og der er et stort tomrum. Jeg må også indrømme, at det sker flere gange, at jeg må stoppe op og finde en serviet, for jeg er meget ked af det, men selvom hun er væk, fylder hun stadig.

- For lige nu er jeg nødt til at lave en masse forandringer. Jeg er pludselig blevet alene-blind, og jeg er nødt til at lave en masse praktiske ændringer i mit liv. Hver ting, jeg laver om, diskuterer jeg med hende, selvom jeg godt ved, at hun ikke svarer. Jeg spørger hende alligevel, for jeg ved, at hun ville have haft sin egen mening om det.

- Forleden satte jeg også vores grej op, og så spillede jeg med hende, som jeg normalt ville have gjort, hvor jeg sang min del, og så hørte jeg Ullas del inde i mit hoved. Det var meget godt for mig, siger René Nielsen.

Han og Ulla har spillet og lavet musik sammen i alle de år, de har kendt hinanden.

- Det kommer jeg til at savne meget, men jeg fortsætter med at spille musik.

- Og så vil jeg tænke tilbage på Ullas viljestyrke. Hun elskede at lave mad og at synge, og hun fortsatte med alle de her ting, selvom hun var blind. Hun var meget opmærksom på, at det ikke skulle sætte en stopper for hende.