Kendt sangerinde helt forandret: En vanvittig transformation

Der var engang, hvor Medina, der bærer det borgerlige navn Medina Danielle Oona Valbak og er født Andrea Fuentealba Valbak, ofte var i mediernes søgelys, og det var ikke kun for det positive.

Verbalt overfald på journalist, som hun samtidig rev i håret i lufthavnen. Spritkørsel. Kørsel med kokain i blodet. En retssag, hvor hun ændrede sit navn forinden for at undgå medieomtale. Æggekast mod sig. Og en evig flugt fra en presse, som hun mener ødelagde hende, og som fik hende til at miste lysten til at lave musik.

'Kun for mig'-sangerinden har været gennem mangt og meget siden debuten på hitlisterne i 2008, men i takt med, at hendes popularitet er dalet, og hendes hits er blevet færre og færre gennem årene, er hendes humør og livsgnist paradoksalt nok vendt tilbage.

Først og fremmest har hun - efter gennem mange år at have flyttet domicil og solgt boliger som vi andre skifter sokker - slået sig ned i en villa i Hørsholm med sin mand, Malo Chapsal, og deres etårige søn.

Her venter den lille familie på at blive til fire, når Medina føder sit andet barn senere i 2022.

Og så har Medina lagt sit liv om i de senere år. Hun indså nemlig, at det muligvis ikke kun var alle andre, den var gal med. Det kunne også tænkes, at det var noget inde i hende selv, der skulle laves om.

Det fortæller hun i Radio4's ugentlige program 'Det sidste måltid'.

- Jeg har været igennem en meget lang proces. Mig for 10 år siden vs. mig nu er en og samme person, men samtidig to vidt forskellige personer. Jeg er i dag helt ekstremt holistisk, og har de sidste fire år især været igennem en vanvittig holistisk transformation og har lært vigtigheden i hjernens styrke over vores krop. Og hjertets styrke over hjernen.

- Jeg synes jo, at det er interessant, så derfor har jeg jo også giga-nørde-studeret de her ting så meget, at Malo, min kære mand, sagde ’skat, nu tror jeg, at du tager en pause, og så kommer du over til mig’.

Det er utrygt

Medina forklarer også i podcasten, hvad det holistiske livssyn egentlig dækker over i hendes tilfælde:

- Det er alt fra NLP-træning til det at trække vejret. NLP er i korte træk, at man lærer, hvordan man kan omprogrammere sin hardware – sin hjerne. Alt, vi gør i dagligdagen, er jo mønstre og vaner, og det er meget sjældent, vi foretager os nye ting. Gør noget, der er anderledes på daglig basis. Det er sjældent, vi stikker ud fra vores egen person, og det er endnu sjældnere, at vi rækker ud fra den, vi egentlig er, i et forsøg på at blive en ny og forbedret version af os selv. Det er utrygt, mener Medina, som fortsætter:

- Jeg kunne bare mærke til sidst, at jeg bare var helt dernede, hvor jeg var sådan: ’Okay, der skal bare ske noget NU’. For verden ændrer ikke det her for mig. Så hvordan kan jeg ændre min verden? Hvordan kan jeg ændre min opfattelse af ting rundt om mig, der gør mig ked af det, som sårer mig og som river mig i 1000 stykker alt for ofte? Jeg er meget sensitiv og SÅ følsom, forklarer sangerinden.

Begravede sig i mørket

Det er mange oplevelser, der har gjort, er det hele var nok, siger Medina.

- Det er det dér med, at man på en eller anden måde planter sig selv dybest og begraver sig i sorg. Jeg begravede mig i al det mørkeste, der var blevet til inde i mig. Dér var jeg endt. Jeg var så langt nede, og så finder man ud af, at der aldrig er nogen, der gør noget som helst for dig, hvis du ikke gør det selv. Omkring dig er der hjælp, kærlighed og guiding – en masse positive elementer, hvis det er det, du har omgivet dig med, men de kan kun tage dig så og så langt.

- Hvis du ikke gider det selv, så sker der ikke en fucking skid, mener Medina.

Lyt til 'Det sidste måltid' herunder: