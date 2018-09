Danske musik- og kulturpersonligheder mindes Kim Larsen - læs nogle af reaktionerne her:

Thomas Helmig, musiker på Instagram:

For få uger siden fik jeg en bog af Kim, en bog han syntes jeg burde læse, den hed "min far er ikke bange for noget"

Det var en smuk, barsk og klog roman, præcis som Kims bedste sange.

Jeg anbefalede ham et par bøger og han svarede : "har været der" - han havde læst alt !

Tænk at jeg ikke længere skal glæde mig til hans næste album.

Tænk at jeg ikke længere skal glæde mig til næste gang jeg møder ham......

Tænk at han ikke er her mere.....

Det største træ i skoven er faldet.....

Jeg savner ham allerede.

Tak

Nikolaj Koppel, pianist, tv-vært og underdirektør i Tivoli, på Twitter:

- Hvil i fred, Kim Larsen. Få sangskrivere indrammer den danske folkesjæl, som du gjorde. Dine melodier vil leve videre i mange generationer.

Kulturminister Mette Bock (LA) på Twitter:

- Folkeskjalden Kim Larsen er død - men hans musik lever videre i os alle. Det er vi dybt taknemmelige for. Æret være Kim Larsens minde.

Kasper Schmeichel, målmand for det danske fodboldlandshold, på Twitter:

- Hvor er det sørgeligt at høre Kim Larsen er død. Er vokset op med hans sange. Den mest ikoniske danske musiker nogensinde.

Forfatter Morten Pape på Twitter:

- 'Vi er dem de andre ikke må lege med/vi er det dårlige selskab' sang Kim Larsen og fik en hel generation af amagerkanere i Sundby Idrætspark til at føle sig set og hørt. Nu blev der stille. Nu er det forbi. Tak, Larsen.

Anders Lund Madsen, tv- og radiovært, på Twitter:

- Stille, alle sammen. Kim er død.

Kasper Winding, musiker på Facebook:



- The all time biggest rockstar in denmark Kim Larsen has moved on to another existence. I wish him a safe and fun journey. He even looked great in hot pants

Margrethe Vestager, politiker på Facebook:

- Rabalderstræde er en gade, hvor den slet, slet ikke får for lidt ...” må du få det hele hvor du er nu. Tak for flabetheden og kærligheden. Hvil i fred Kim Larsen.

Uffe Elbæk, politiker på Twitter:

- Et musikkapitel er slut. En historiefortæller af format har forladt scenen. Danmark er blevet en afgørende popkunstner fattigere. Kim Larsen er død. Og dermed er en stemme, en lyd, en nerve - som for mig var indbegrebet på 70ernes København - død. Tak for alt det du gav os. Tak.

Anders Samuelsen, politiker på Twitter:

Kim Larsen, lyden, stemmen, musikken, manden. Han var, ja baggrundstæppet og lydsporet til vores liv.



Han var den danske folkesjæl: Anarkisten, den evige drillepind, den følsomme sjæl, provokatøren. Plus den poetiske åre.



Fik du set det du ville? Fik du hørt din melodi?



Tak.

Søren Pape Poulsen, politiker på Twitter:

Fra mit første kassettebånd 'Midt om natten' til nu, har jeg sunget med på det hele. Tak for sangen - hvil i fred