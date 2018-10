Kim Larsen hyldes med mindekoncert: Her er de første navne

En række danskere musikere har sagt ja til at stå for musikken til DR's mindekoncert i København

DR har løftet sløret for nogle af de musikere, der kommer til at optræde søndag, nøjagtig en uge efter at Kim Larsen gik bort, til hans mindekoncert på Rådhuspladsen i København.

Listen af artister tæller indtil videre The Minds of 99, Love Shop, Michael Falch, Mattias Kolstrup. Caroline Henderson, Carl Emil Petersen og Rasmus Walter.

Se også: Kim Larsen slår rekord: Sange raserer hitlister

Det oplyser DR på dr.dk.

Listen er ikke fuldkommen endnu og flere navne vil ifølge DR blive tilføjet de kommende dage.

Tv, internet og radio

Koncerten har fået titlen 'Som et strejf af en dråbe - Danmark synger farvel til Kim Larsen' og finder sted klokken 19.30-21.00.

Arrangementet er gratis at deltage i og kan desuden ses i fjernsynet på DR1, streames på nettet på DR TV og høres i radioen på P4.

Se også: Metallica siger nej til Kim Larsen

Om valget af Rådhuspladsen i København som centrum for mindekoncerten siger DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme:

- Det er der, hvor vi er vant til at hylde vores helte – og det må man sige, Kim Larsen har været.

Massiv interesse

Jan Lagermand Lundme har tidligere fortalt, at DR måtte opjustere mindekoncerten, efter de blev mødt af en massiv interesse for arrangementet.



- Først var det planen, at vi ville holde en mindekoncert i DR Byens store TV-studie, Studie 5 i DR Byen. Men vi modtog så positiv en respons på den udmelding fra alle mulige mennesker, der gerne ville have mulighed for at deltage og sige ordentligt farvel til Kim Larsen.

Kim Larsens søn om Danmarks hyldest: - Det berører mig dybt

- Derfor har vi besluttet, at vi i stedet holder mindekoncerten på Rådhuspladsen i København. Det er der, hvor vi er vant til at hylde vores helte, og det må man sige, Kim Larsen har været, sagde han til DR.

DR skriver, at interessere kan finde yderligere praktisk information her.