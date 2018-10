Kim Larsen slår rekord: Sange raserer hitlister

Kim Larsen slog alle rekorder på den danske musiktjeneste YouSee Musik, da det søndag kom frem, at den folkekære musiker var sovet ind.

Ikke færre end 500.000 gange blev Kim Larsens sange streamet.

- Det svarer til en stigning på over 2200 procent i forhold til, hvor mange numre med Kim Larsen der afspilles på en normal dag, siger Pelle Svindborg, musikredaktør på YouSee Musik.

- Det er rekord, når det gælder en enkelt artist på en enkelt dag, siger han.

Det var især numre som 'Om lidt', 'Jutlandia' og 'Midt om natten', som blev hentet og afspillet.

Stream-amok

YouSee har endnu kun tallene for søndag, men intet tyder på, at interessen ebbede ud mandag.

- Vi kan se, at det mandag steg markant, siger Pelle Svindborg.

- Det skyldes også, at det blev meldt ud søndag middag, mens mandag var en hel dag. Derfor kan vi se, at antallet af streams stiger markant mandag og giver et endnu større tal end søndag, siger han.

Musikredaktøren har et bud på Larsens tiltrækningskraft:

- Kim Larsen rammer meget bredt - lige fra de unge til segmentet 60-plus. Alle har et forhold til hans musik, siger Pelle Svindborg.

Kim Larsen. Foto: Polfoto

YouSee Musik er landets næststørste musiktjeneste. Sammen med Telmore Musik har de to udbydere tilsammen 400.000 brugere.

Også den svenske streamingtjeneste Spotify oplevede søndag et boom i interessen for Kim Larsens musik.

Spotify oplyste mandag til Politiken, at man havde registreret en stigning på 1320 procent i antallet af streamede numre fra Kim Larsen.

Kim Larsen døde søndag i en alder af 72 år. Han havde i længere tid kæmpet mod prostatakræft.