Kim Larsens kæphest: Brugte hundredtusinder på kampagne

Kim Larsen, der sov stille ind tidligere i dag, efterlader sig ikke kun en enorm musikarv.

Også hans indædte kamp for retten til en smøg vil leve videre.

For den gamle hankat elskede sine smøger og optrådte helst med en cigaret hængende fra mundvigen, mens han bag sin guitar fremførte sit endeløse hit-repertoire.

Da rygeloven blev vedtaget i 2007, betød det ikke kun, at det var slut med at ryge på langt de fleste restauranter, værtshuse og barer, men også at en smøg på scenen fremover ville være forbudt.

Alligevel gav blandt andre Arena Nord i Frederikshavn og Musikhuset i Esbjerg Gamle Larsen lov til at ryge under hans koncerter de to steder i 2008.

Det var imidlertid en overtrædelse af reglerne og udløste en kontant kritik fra Arbejdstilsynet.

- Der er blot det at sige til det, at der ikke er mulighed for dispensation fra rygeloven alt efter, om nogen nu generes af røgen eller ej. Vi vil naturligvis følge op på den pågældende sag, sagde kredschef hos Arbejdstilsynet, Jan Møller Mikkelsen, dengang til Jydske Vestkysten.

'Parallel til Nazityskland'

Forbuddet og regelrytteriet passede på ingen måde ind i Kim Larsens livssyn, der mente, at selve demokratiet var i fare.

- Det er en parallel til Nazityskland. De, der indfører rygeforbud, vil jeg kalde sundheds-fascister. Det er ikke et forsvar for rygning. Det drejer sig om at forsvare friheden i det her land, sagde han til Politiken.

I samme ånd brugte han ifølge impresario Jørn Jeppesen 'mange hundredtusinder' på en kampagne med plakater på landets togstationer samt flyers og gocards på op mod 700 caféer i landets fire største byer.

Den største er død: Får vi nogensinde det format at se igen?

Sangstjerne med rørende farvel til Larsen: - Du var min mentor

Kim Larsen brugte en mindre formue sammen med vennerne Erik Clausen, Anne Marie Helger, Peter Ingemann og Poul Bruun på en kampagne imod rygeloven. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

På plakater, flyers og gocards stod der 'Tillykke med rygeforbudet – Gesundheit macht frei!!!' med slet skjult henvisning til det nazistiske slogan 'Arbeit macht frei'.

Kampagnen førte han ud i livet sammen med bestyrelseskollegaerne i Himmelblå Fonden, multikunstneren Erik Clausen, skuespillerinden Anne Marie Helger, musikeren Peter Ingemann og plademanden Poul Bruun. Tilsammen gik de fem under navnet 'Det Dårlige Selskab'.

Den Gule Negl

Kort efter dannede han sammen med musikerkollegaerne Johnny Madsen, Thomas Helmig og Klaus Kjellerup frihedsbandet Den Gule Negl 'i protest mod det danske samfunds stigende antal regler og forbud - senest lov om røgfri miljøer, som har gjort det kriminelt at ryge tobak på private arbejdspladser & serveringsteder.'

- Efter at have set hans plakat-kampagne kontaktede jeg ham via hans manager og spurgte, om vi ikke skulle lave noget sammen i større regi. Han fik så fat på Thomas Helmig, og jeg ringede til Johnny Madsen, som fandt på, at vi skulle hedde Den Gule Negl, fortæller Klaus Kjellerup fra Danser med Drenge.

Den Gule Negl stod bag et opråb, hvor de fire negle blandt andet skrev:

'Det et udtryk for et samfunds smålighed, angst og mangel på selvværd, når staten har så stort behov for at kontrollere, forbyde og regulere sine borgere. Vi siger: Drop de adfærdsregulerende forbud. Lad os få reel oplysning om sundhed - og frihed til at træffe vore egne personlige valg - tak. Livet skal nydes - ikke forbydes.'

Efterfølgende samledes de i Thomas Helmigs private studie og indspillede sangen 'Hold dig på måtten', som du kan høre her.

- Kim havde den her sang, som vi så indspillede i løbet af en dag i august. Det var en skide sjov dag. Og folk syntes, at det var fantastisk, siger Klaus Kjellerup.

Minister mindes Larsen: Han bed politikerne i haserne

'Lune Carlsen' lever af Kims sange: Jeg ville gerne have sagt tak

Thomas Helmig, Johnny Madsen, Klaus Kjellerup og Kim Larsen sammen kendt som Den Gule Negl under et pressemøde i 2008. Foto: Martin Kurt Haglund/Ritzau Scanpix

'Nu må folket tage over'

Som det sidste udførte Den Gule Negl en rygehappening på Kulturministeriets trappe og afholdt et pressemøde på Hero Bar i København.

På pressemødet gik et af spørgsmålene på, hvad Den Gule Negl nu skulle?

- Vi skal vel nyde livet og spille popmusik, svarede Kim Larsen og tilføjede:

- Nu må folket tage over.

Siden har Den Gule Negl ikke lavet mere sammen, men det betød ikke, at musikerne ikke fortsat delte modstanden mod rygeloven.

- Det fede ved Kim Larsen var jo, at han turde gøre sådan nogle ting her ved siden af hans musik. Det kan man kun respektere ham for, siger Klaus Kjellerup.

- Han var jo en særlig type. Han var hverken venstre- eller højreorienteret. Han gik ind for frihed og tolerance. Og for samling og sammenhold. Og han har jo om nogen skabt sammenhold blandt danskerne. Han var kongen af dansk musik, og jeg tror, at hans sange vil leve i flere hundrede år fremover, siger Klaus Kjellerup.

Chokeret Hans Otto: Kim er ikke til at undvære

MEGA-galleri: Her er Kim Larsens vilde liv i billeder

Det var lige så naturligt at se Kim Larsen med en smøg i hånden som en guitar over skulderen. Foto: Ritzau Scanpix

Bedste politiske møde

Kim Larsen har aldrig set sig selv som en rollemodel, der for de unges skyld skulle lade være med eksempelvis at ryge på scenen.

- For det første er jeg ikke nogen folkehelt. Jeg er heller ikke nationalskjald. Jeg er bare popsanger. For det andet så er mit eneste ansvar at spille ordentligt for folk til koncerterne. Desuden er det sundt for sjælen at ryge, for dem der kan lide det. Lad os da selv finde ud af vores sundhed. Jeg har betalt for det tusind gange i skat, hvis jeg bliver syg og kommer på hospitalet, har han sagt til Politiken.

En af de sundheds-fascister, som Kim Larsen omtalte i forbindelse med nazi-sammenligningen var i øvrigt Danmarks nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Det var nemlig ham, der som indenrigs- og sundhedsminister indførte rygeloven i 2007.

Musikerens kamp mod loven var så indædt, at statsministeren i de mindeord, som han i dag via Statsministeriet har sendt ud, fortæller, at det er en af de mange ting, han vil huske Kim Larsen for.

'Jeg har selv mødt Kim Larsen flere gange. Blandt andet i forbindelse med, at jeg som indenrigs- og sundhedsminister var med til at indføre rygeloven. Jeg har aldrig været i tvivl om, at det nok var en af de love, som Kim Larsen var mest utilfreds med. Dengang arrangerede jeg et borgermøde, hvor Kim Larsen var med til at argumentere mod forbuddet. Det var et af de bedste - og mest anderledes - politiske møder, jeg har været med til,' skriver Lars Løkke Rasmussen blandt andet om musikeren.

Døde pludseligt: Var i gang med ny musik

Tog 10-12 dage på vandvognen hvert år Kim Larsen elskede ikke bare en smøg. Han var også vild med en kold bajer. Men hvert år tog han ifølge musikerkollegaen Klaus Kjellerup en tur på vandvognen. - Han fortalte mig, da vi indspillede sangen 'Hold dig på måtten' hos Thomas Helmig, at han hvert år efter nytår tog 10-12 dage uden alkohol. - Så gik han og kedede sig og kunne ikke skrive sange. Når han så havde trukket den længe nok, så vågnede han op en morgen og så en kæmpe stor fadøl med iskolde dråber løbende ned ad siderne for sit indre øje. Så fik han tøjet på i en fart og tog en øl. Og så var han i gang igen. Sådan havde han gjort i mange år.

Kim Larsen. Foto: Andreas Szlavik/Ritzau Scanpix

Kim Larsen. Foto: Jytte Bjerregaard/Ritzau Scanpix

Kim Larsen. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

Kim Larsen. Foto: Carsten Andreasen/Ritzau Scanpix