Kim Larsens manager beklager løgn

Ekstra Bladet bragte undtagelsesvis ’fake news’ i starten af marts.

Kim Larsens mangeårige impresario, Jørn ’Ørn’ Jeppesen, bildte os nemlig ind, at spillemandens sidste sange aldrig ville blive udsendt.

Se også: Larsens dødsplade: Det' så trist

Torsdag aften kunne Ekstra Bladet dog afsløre, at efterladenskaberne alligevel kom fredag som albummet ’Sange fra første sal’.

Noget forkert

I en sms til avisen har Jørn ’Ørn’ Jeppesen beklaget, at han talte usandt tidligere på måneden. Tekstbeskeden lyder:

’Bare for en ordens skyld: Jeg beklager, at jeg måtte stikke dig en løgn om de sange, som vi nu udgiver med Larsen. Hele strategien med udgivelsen gik på, at hemmeligholde det indtil sangene var der. Derfor måtte jeg sige dig noget forkert for at (forsøge) at lægge den død. Venligst Jørn.’

Værsgo: Choknyhed fra Kim Larsen

Kim Larsens manager, der også spillede rytmeguitar i legendens band Kjukken, har ikke ønsket at udtale sig yderligere.

Jørn ’Ørn’ Jeppesen og Kim Larsens søn Hjalmer medvirker på ’Sange fra første sal’, som primært blev indspillet i nationalheltens stue i Odense i foråret 2018.

Se også: Splittergal: Død Larsen smadrer alt!

Til Ekstra Bladet oplyste Jørn ’Ørn’ Jeppesen tidligt i marts, at der ikke ville blive udgivet liveoptagelser fra Kim Larsens sidste turné den forgangne sensommer.

Spørgsmålet er nok, om man kan stole på det?