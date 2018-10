Kim Larsens producer: Han er den største

Er der én, der kendte Kim Larsens musikalske univers, må det siges at være Poul Bruun, der producerede langt de fleste af nationalskjaldens soloplader.

72-årige Poul Bruun er naturligvis også dybt berørt over dødsfaldet.

'Som ven og arbejdskammerat er det svært at forstå, at han pludselig ikke er der. Men samtidig er jeg utrolig stolt over at have været fødselshjælper og producer (for ham) i næsten 50 år. Han er og bliver den største', skriver Poul Bruun i en sms til Ekstra Bladet.

KIm og Poul Bruun (th) i studiet. Foto: Thomas Sjørup

Kim Larsen jonglerer med millionerne: Tjener 25.000 om dagen

Poul Bruun var allerede inde over Kim Larsen i Gasolin'-tiden som repertoiremand på det daværende pladeselskab CBS, som i dag hedder Sony.

Da Gasolin' var ved at kuldsejle, inden de for alvor var blevet berømte i Danmark, var det Poul Bruun, der foreslog, at Kim Larsen skulle have lov at indspille et solo-album med de sange, han ikke kunne få Gasolin' til at røre med en ildtang.

Se også: Kim Larsen aflyser koncerter

Det kom der 'Værs'go'-pladen ud af' - og en 'kanon'-klassiker var født.

Poul Bruun overtog siden producer-rollen for Kim Larsens allerstørste plader. Og han var med til det sidste, albummet 'Øst for Vesterled', der udkom sidste år.

Se også: Kim Larsen lukker Tivoli