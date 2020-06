Klar besked fra Shu-bi-dua

Når der i aften over hele Danmark bliver sunget 'Vi elsker vort land', er der som bekendt flere forskellige melodier at vælge imellem.

Sankthans-visen 'Vi elsker vort land' blev skrevet af Holger Drachmann i 1885. Melodien er skrevet af Peter Erasmus Lange-Müller, ligeledes i 1885.

Shu-bi-dua udgav i 1980 en version af sangen kaldet 'Midsommersangen' på albummet Shu-bi-dua 7, hvor gruppen havde forsøgt sig med at skrive en mere sangbar melodi til Drachmanns tekst. Denne udgave synges ofte i stedet for den oprindelige.

I et opslag på Facebook deler Michael Bundesens søn, Nicolaj Bundesen, en besked fra Shubberne, hvor de beretter om deres oplevelse, da de i 1989 på Bellevue Strand spillede koncert for en kæmpe menneskemængde.

'En fantastisk kulisse og en oplevelse ingen af os nogensinde glemmer. Rigtig glædelig Skt. Hans derude, og husk nu lige den 'rigtige' melodi når der er bålsang!', lyder det fra Shubberne, der fortæller, at de var bekymrede for at optræde med 'Midsommersangen', da det jo i nogles øjne ikke var den rigtige melodi.

'Det var vores comebackkoncert, og vi var alle super nervøse. Havde publikum måske glemt os, kunne de huske sangene, og hvad med den der Skt. Hans sang. Melodien var jo ikke den rette?'