Knastørt på Roskilde: - Det kunne godt sige fut lige pludselig

Snotten er sort, og det knaser mellem tænderne.

Gæsterne på årets Roskilde Festival er landet på et knastørt sted, hvor støvet sniger sig ind alle steder.

Græsmarkerne har ikke været grønne i ugevis. De er gule og stikkende, fordi de ikke har fået vand i en evighed.

- Det ser ud, som om der er gået koldbrand i mine fødder, griner Mathilde Solvig, der bare har gået rundt i støvet i Roskilde. Foto: Jonathan Damslund

Nylontelte er siden lørdag poppet op side om side på Dyrskuepladsen med tørstige og rygende beboere, der måske ikke har helt styr på skodderne, når promillen stiger.

Pissetørt

Mens nogle af gæsterne har bemærket - og bekymret sig om - tørken, er andre fløjtende ligeglade.

- Jeg har lagt mærke til, at det er pissetørt og sådan noget, men jeg har ikke tænkt over, at der kan gå ild i det, siger Marius Ranstorp.

Solbjørg Toghøj og hendes veninde Maria Ernst-Christiansen. Foto: Jonathan Damlund

Annonce:

Anderledes ser Solbjørg Toghøj på det.

- Hvis nu der var nogen, der smed en smøg. Græsset er tørt, så det kunne godt sige fut lige pludselig, siger hun.

Men der er ingen grund til bekymring over brandfare, siger Henrik Bondo, der er divisionschef for service og sikkerhed på Roskilde Festival.

- Vi vurderer ikke, at der er en stor fare forbundet med tørken. Vi har et beredskab, der er gearet efter, at vi kan lave festival, når det er tørt, siger han til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at Roskilde Festival har et tæt samarbejde med det lokale beredskab. Desuden runderer ni hold af brandværter, der kan gribe ind, hvis der skulle opstå ild.

Ni hold med særlig fokus på brand runderer på festivalen. Foto: Jonathan Damlund

Ifølge Henrik Bondo udgør rygning ikke en særlig risiko her i tørken.

Hverken bekymret eller nervøs

- Vi er på ingen måde bekymrede eller nervøse. Vi har gode og opmærksomme gæster. Hvis en smider en cigaret, træder en anden på den, siger han og fortæller, at der for en del år siden blev lavet et omfattende forsøg med en brand på campingområdet.

Annonce:

- Dansk Brandteknisk Institut lavede et forsøg, hvor der blev sat ild i et telt på et campingtelt. Før det forsøg havde jeg en forestilling om, at ilden ville gå fra telt til telt, hvis det blæste lidt, siger Henrik Bondo og fortsætter.

- Men sådan er det ikke. Et telt smelter ned. Så forestillingen om en steppebrand er noget, man kun havde i hovedet. Vores forsøg viste, at det ikke er det, der sker. Og vi havde vindmaskine på og det hele.

Ikke farligt

Lars Robetjé, der er beredskabschef i Roskilde, bekræfter, at tørken ikke er farlig for festivalens gæster.

- Der er altid en øget risiko, når græs og det omkringliggende er tørt. Men det er ikke farligt forstået på den måde, at vi og Roskilde Festival har taget de hensyn, der skal tages. Der er brandbiler, der kører rundt på campingområdet, og en masse frivillige, der holder øje med ophobning af skrald, som kan være med til at øge risikoen for brand, siger han.

- Selvfølgelig kan der ske noget, men der er mange mennesker, der holder øje. Så der er ikke en trussel, understreger han.