Kører som vanvittige

At være færdselsbetjent ved Roskilde Festival må føles som at dynamit-fiske i en 'put and take'-sø.

Hver eneste gang Midt- og Vestsjællands Politi stiller sig ud ved motorvejsstrækningen, der passerer Roskilde Festival, er der bid i stor stil.

Mandag havde en bilist så meget fart på, at han fik frataget kørekortet på stedet.

- Dagens største fartsynder blev målt til at køre hele 168 km/t, da han blev blitzet af fotovognen. Da overskridelsen var på mere end 100 procent falder sagen ind under reglerne om vanvidskørsel. Det kommer til at koste bilisten kørekortet ubetinget, og giver politiet mulighed for at beslaglægge bilen, lød det fra politiet.

Tirsdag var politiet på pletten igen på Holbæk-motorvejen, hvor der på den strækning der passerer festivalen af sikkerhedsmæssige årsager er nedskiltet til 80 km/t.

Masser af klip

Og her var der igen fart på både biler og politiets kameravogn.



Klokken 06.00-12.00 passerede 11.381 bilister politiets fotovogn.

435 af disse blev blitzet, heraf kan 63 se frem til et klip i kørekortet. Højeste hastighed blev målt til 132 km/t.



Klokken 13.27-20.27 passerede 9499 bilister politiets fotovogn på stedet.

476 blev blitzet, heraf 75 klip og 3 betingede frakendelser af kørekortet. Højeste hastighed blev målt til 138 km/t.

Dermed har politiet tirsdag snuppet i alt 911 billister og uddelt hele 138 klip i de fartglade billisters kørekort.

Ikke for sjov

De mange fartovertrædelser vækker naturligvis ikke begejstring hos politiet, der oplyser, at det ikke er for sjov, at de har sat fartgrænsen markant ned.

- Der er nedskiltet til 80 km/t, fordi vi de tidligere år har set, at nogle festivalgæster har forvildet sig ud på motorvejen. Derfor har vi af sikkerhedsmæssige årsager valgt at sætte grænsen ned. Det er der mange, der ignorerer. Lige fra vi sat skiltene op, har der været folk, der er røget i. Endda et pænt stort antal, siger Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

