Kommer med opfordring: - Fat at blive vaccineret!

Hugorm er glade for igen at spille live, men de følger nervøst med i, om der kommer flere nedlukningerne af Danmark

Der var en klokkeklar opfordring fra bandet Hugorm til at folk bliver vaccineret mod covid-19, da Ekstra Bladet lørdag aften mødte dem på den røde løber forud for årets Danish Music Awards.

Bandet i form af Simon Kvamm, Morten Gorm og Árni Bergmann var nomineret til årets nye danske livenavn til prisfesten, selv om de egentlig har været i gang siden starten af 2020.

På grund af coronavirussen har de dog i store dele af deres tid sammen været afskåret fra de helt store livekoncerter - men de nyder i den grad, at landet igen er åbnet op, så der kan spilles musik med publikum.

- Det er som køer, der vælter ud på græs, og man kan næsten ikke være i sig selv. Det er en meget stor tilfredsstillelse, og der er meget ophobet energi. Vi håber bare på at kunne spille en hel masse - også næste sommer. Vi er jo blevet berøvet to somre, så vi ser frem til, at der skal ske noget der, siger han.

Kvamm havde taget en hugorm-formet ring på i dagens anledning. Foto: Jonas Olufson

Men coronatallene stiger igen, og nogle af restriktionerne er så småt ved at vende tilbage. Og som musiker frygter man da endnu en nedlukning, indrømmer bandet.

- Ååååååh, man kan jo ikke rumme mere. Dybest set. Jeg kan ikke se de pressemøder der - ligesom mange andre. Jeg kan ikke, siger Simon Kvamm og kommer med opfordringen:

- Så jeg håber bare, at folk fatter at blive vaccineret, og så kan vi komme videre, siger han, mens trioen bekræfter, at de selv er vaccinerede.

DMA 2021 sendes søndag 21. november klokken 21:05 på TV 2.