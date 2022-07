Kommer med opsang fra scenen: - Det er ikke sjovt!

Tusindvis af gæster var endnu en gang troppet op til Grøn Koncert søndag, denne gang i Valbyparken.

Og de fik en lille opsang fra Andreas Odbjerg, som er en af kunstnerne på plakaten til årets grønne fest. Han er nemlig træt af, at gæsterne kaster med de dyrtkøbte øl fra barerne.

Det skriver Se og Hør, som var til stede ved koncerten.

- Skal vi ikke lige aftale, at vi kaster ikke med øl, vi kaster ikke med shotrør, vi kaster ikke med noget som helst. Man drikker det, man køber, siger han og fortsætter:

- Hvis der er nogen, der alligevel gør det, må man godt tage lidt hårdt fat i nakken og sige; 'det er ikke sjovt', okay? Men med kærlighed, masser af kærlighed. Vi skal virkelig passe på hinanden.

Opfordringen kommer dagen efter, at Drew Sycamore, som også spiller på årets festival, måtte afbryde sin koncert i Odense, fordi hun fik et shotrør i hovedet under koncerten.

'Please, please, please lad være med at kaste ting på scenen. Der er nul tolerance,' skrev hun efterfølgende på Instagram, mens hun undskyldte for, at én person fik lov at ødelægge oplevelsen for 25.000 andre.