Kommunale midler spildt på konkurs-festival: - Stærkt utilfreds

Colorz Festival skulle i slutningen af juli have skabt fest i Kildeparken i Aalborg, hvor navne som L.O.C, Artigeardit, Branco og The Sugarhill Gang stod på programmet.

Årets festival skulle have været den første, men det bliver ikke til noget alligevel, da den er gået konkurs på grund af svigtende billetsalg.

Det er dog ikke kun manden bag festivalen og de få gæster, der havde købt billet, som nu ærgrer sig. Også Aalborg Kommune er skuffede over forløbet, som man har brugt skattekroner på.

Ekstra Bladet har siden mandag forsøgt at komme i kontakt med borgmester Thomas Kastrup-Larsen og kommunens eventchef, Søren Thorst, men ingen af dem er vendt tilbage på henvendelser.

Førstnævnte har dog udtalt sig til Nordjyske, hvor han langer ud efter festivalen og ærgrer sig over, at kommunens penge formentlig er tabt.

- De skulle levere en festival, og det har vi så udbetalt penge i overensstemmelse med. At de ikke kan leve op til den aftale, er mega træls, og jeg er stærkt utilfreds, lyder det fra borgmesteren.

Kræver pengene tilbage

Aalborg Kommune har ifølge avisen givet tilsagn til støtte med i alt 1,8 millioner kroner i løbet af tre år.

De første 600.000 kroner er betalt for årets festival, som nu altså ikke bliver til noget, lyder det i en pressemeddelelse, som kommunen har sendt til Ekstra Bladet, da vi henvender os for at få et interview om sagen.

I pressemeddelelsen, der er dateret 29. juni, ærgrer Søren Thorst sig over sagen.

'Vi er ærgerlige over beskeden fra arrangørerne af Colorz Festival om, at den ikke bliver afholdt som planlagt, da der ikke er solgt billetter nok. Vi valgte at støtte festivalen, da den var et godt tiltag for at skabe store musikalske oplevelser i Aalborg. Vi må desværre erkende, at det er en hård tid at være festivalarrangør i, hvilket beklagelig vis også opleves flere andre steder i landet,' siger eventchefen.

Søren Thorst understreger i pressemeddelelsen, at man vil forsøge at gøre krav i konkursboet.

'Der er altid en vis risiko ved at opstarte en ny festival, og vi havde derfor heller ikke forventet et overskud det første år. Vi er af den opfattelse, at grundlaget for tilskuddet er bortfaldet, da festivalen som anført i tilskudsaftalen ikke er afholdt. Derfor vil vi anmelde vores krav om tilbagebetaling af tilskuddet til boets kurator,' siger Søren Thorst.

Umiddelbart ser det dog ikke godt ud for kommunens chancer for at få pengene tilbage. Colorz Festival kom for nylig med regnskab, der viste underskud og en egenkapital på minus 106.649 kroner.

Ekstra Bladet har været i kontakt med konkursboets kurator, men han har ikke ønsket at kommentere sagen. Oscar Abrahamsson, der stod bag festivalen, er ikke vendt tilbage på henvendelser.