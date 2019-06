Kommune: Derfor var der kaos efter koncert

Normalt er en koncert en god oplevelse, men efter lørdagens Phil Collins-koncert på Ceres Park i Aarhus blev mange bilister overrasket af en dårlig oplevelse. I hvert fald da de skulle hjem fra koncerten efterfølgende.

Nogle af de bilister, der parkerede på Væddeløbsbanen måtte nemlig vente i op til to timer på at komme ud fra parkeringspladsen.

Efterfølgende har arrangørerne, Live Nation, beklaget ventetiden.

Men nu viser det sig, at en del af den trafikale skilteplan, arrangørerne havde lavet, ikke blev overholdt, og at det er netop det, der har været medvirkende til det trafikale kaos.

Det fortæller Aarhus Kommune til Tv2 Østjylland.

- Mine medarbejdere i området kunne se, at de besøgende havde det svært, og så opdagede vi på skilteplanen, at nogle af skiltene ikke stod, som de skulle, siger Kim Gulvad Svendsen, der er chef for Drift og Myndighed i Aarhus Kommune.

Den omtalte skilteplan er en plan for, hvor og hvordan der skal skiltes, så bilister kan få et bedre overblik, og så parkering og trafik kan foregå så gnidningsfrit som muligt.

Der var 42.000 tilskuere til koncerten med Phil Collins. Foto: Per Lange

Det er op til arrangørerne at udarbejde en skilteplan, som efterfølgende skal godkendes af politiet. Efterfølgende modtager kommunen skilteplanen, så de ved, hvad de skal følge.

Men ifølge Aarhus Kommune stod de skilte altså ikke, som det var anvist på planen, og det forårsagede kaos. Desuden var der ikke de officials til stede, som arrangørerne havde meldt ud.

- Vi kunne se, at der manglede officials på de forskellige steder, som de skulle være, siger Kim Gulvad Svendsen.

Det var hans medarbejdere, cityassistenter, der var med til at løse trafikkaosset.

- Mine folk var nede og snakke med en kontaktmand ved Live Nation for at få problemerne udbedret. Men vi havde mange ting at se til i byen i den her weekend, så vi kunne ikke dække det helt, siger Drifts- og Myndighedschefen.

Tv2 Østjylland har igen i dag forsøgt at få fat i Live Nation, efter nye oplysninger om skilteplanen er kommet frem, men det lykkedes ikke at komme i kontakt med dem.