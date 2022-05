Koncert afbrudt: Nu reagerer Martin Jensen

Der blev festet lidt for vildt til dj Martin Jensens koncert under Jelling Musikfestival natten til lørdag, og efter mindre end en times koncert måtte konferencier Anders Breinholt sætte en stopper for balladen og slutte koncerten.

- Vi bliver desværre nødt til at sige tak for i aften. Årsagen er, at der er nogen, der er kommet til skade, fordi I har festet en lille smule for meget, lød det fra Breinholt på scenen.

Dagen derpå ærgrer Martin Jensen sig over, at det kom så vidt under koncerten, at folk kom til skade.

I en besked til Ekstra Bladet forklarer han, at selvom han havde håbet på at kunne skabe en fest, blev det lidt for meget af det gode.

'Mit set er selvfølgelig bygget til at starte en fest, men da publikum begyndte at vise tegn på uro, tog vi en pause. Derefter sørgede jeg også for at skrue ned for, hvor hårdt jeg spillede, men desværre uden held', skriver han og fortsætter:

'Det er jo fedt, at folk er begejstrede for at høre mig, og med en propfyldt scene havde jeg virkelig håbet på at kunne spille mit fulde set, men sikkerheden kommer først, og jeg håber at kunne komme tilbage i fremtiden og give den fulde oplevelse'.

Anders Breinholt måtte træde op og afbryde festen fra scenen. Foto: Per Lange

Kender ikke antal

Jelling Musikfestival kunne natten til lørdag over for Ekstra Bladet bekræfte, at flere tilskadekomne havde modtaget behandling efter koncerten.

'Vi bekræfter, at koncerten blev stoppet af sikkerhedsmæssige årsager, da vi ønsker en tryg festivaloplevelse for alle. Vores sikkerhedsorganisation vurderede, at forsøg på at dæmpe uhensigtsmæssig adfærd blandt publikum ikke virkede. Et væsentligt antal publikummer har modtaget behandling, men ingen er alvorligt tilskadekomne', lød det fra festivalens presseansvarlige.

Festivalens sikkerhedsfolk måtte gå i aktion. Foto: Per Lange

Ekstra Bladet forsøger lørdag formiddag at få en uddybende kommentar fra festivalen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Lørdag formiddag har Ekstra Bladet desuden været i kontakt med vagtchefen for Sydøstjyllands Politi, der oplyser, at de ikke har været involveret i hændelsen fredag aften.

Vagtchefen oplyser videre, at beredskabet i forhold til festivalens sidste dag lørdag er uændret.