Konge: Skyd heroin og ødelæg dit liv

Danmarksaktuelle King Buzzo fra den amerikanske rockgruppe The Melvins går ind for ultimativ frihed

MALMØ (Ekstra Bladet): King Buzzo drikker Coca-Cola Light, men ellers er der ikke meget ved ham, der er light.

Som frontfigur i The Melvins er veteranen blandt den tunge rocks sande pionerer, og han har det tilsyneladende ikke let.

Den amerikanske sanger, sangskriver og guitarist virker fundamentalt frustreret, da Ekstra Bladet møder ham på et hotel i Malmø.

Nogle timer senere er King Buzzo endnu mere harmdirrende, mens The Melvins på formidabel vis pulveriserer spillestedet Babel med en magtfuld og kreativ koncert, der bestemt ikke bærer præg af, at det er hele 35 år siden, han dannede gruppen.

Kvartetten indtager Pumpehuset i København i morgen mandag. Der er noget at glæde sig til.

Fejl igen og igen

The Melvins er stadig mest kendte for, at King Buzzos ungdomsven Kurt Cobain omtalte dem som sit favoritband.

Popularitet er det bare aldrig blevet til, og det overrasker ikke den garvede musiker:

- Generelt har jeg ikke den store tillid til befolkningen. Flertallet har jo taget fejl igen og igen i historiens løb. Se på Hitler! Han vandt altså et valg. Jeg synes, vores musik er bedre end meget af det, der sælges i millionvis, siger 54-årige King Buzzo.

King Buzzo i New Orleans i 2014 - mandag aften giver The Melvins koncert i Pumpehuset i København. Foto: AP

Han voksede op som Roger Osborne i flækken Montesano, Washington sydvest for Seattle, og inspireret af klassisk rock, punk og hardcore udviklede han en mentalitet og musik, der må siges at afvige en hel del fra gældende normer.

- Jeg forsøger at undgå musikalske formler, som jeg synes er corny. Ved et band som Nirvana hadede jeg, at deres konstruktioner af sange var for corny. For normale. Den slags er kedeligt. Jeg prøver at være mere eventyrlysten, forklarer King Buzzo.

Han fornægter dog ikke iørefaldende elementer:

- Der skal være plads til alt fra melodiøse passager til noget, der lyder som et trafikuheld, udbryder han og lufter en bizart klukkende latter.

Fatter det ikke

King Buzzo kaster om sig med referencer til alt fra den amerikanske økonom Thomas Sowell til den danske kultsanger King Diamond, men han holder også meget af populærkultur og deler bestemt ikke musiksnobbernes nedgørelse af historiens største bands:

- Mange mennesker er grundlæggende uvidende. Jeg har hørt folk sige, de ikke kan lide The Beatles. Det er jo vanvittigt! Hvordan kan man seriøst mene, der ikke er noget godt ved The Beatles? Eller Kiss! Hvordan kan man ikke lide Kiss? Det er jo sindssygt. Så argumenterer man jo fra en ignorants perspektiv. Og det gør folk, hvad enten det handler om musik eller politik.

Sidstnævnte kan få King Buzzos afro til at stritte lidt ekstra. Han går ind for ultimativ frihed, og det skal staten ikke blande sig i, hvis man spøger The Melvins’ drivkraft:

- Hvis du vil skyde heroin og ødelægge dit liv, så skal du have lov til det, men du skal ikke regne med, jeg rydder op efter dig. Du kan få al den frihed, du vil have, bare du ikke ødelægger det for os andre. Det er frihed! Det irriterer mig, at vi er underlagt alle mulige regler og love.

- I USA kan du melde dig til militæret som 18-årig og lære at slå folk ihjel. Men du må ikke drikke en øl, før du er 21! Det er vanvid! Jeg fatter det ikke! nærmest råber King Buzzo.

Som Groucho Marx

Han er en voldsom personlighed, der insisterer på sin suverænitet:

- Det generer mig ikke, folk synes, jeg virker intimiderende. Hvorfor skulle jeg forsøge at ligne alle andre? Det har aldrig været noget for mig. Vi spiller en slags heavy metal med et mærkeligt bandnavn til den form for musik. Jeg klæder mig underligt i forhold til genren. Det er der en grund til. Jeg vil ikke ligne andre! Jeg vil ikke være som andre!

- Jeg bliver misforstået hele tiden, men det gør mig ikke noget. Jeg har aldrig følt, vi var en del af en scene eller bevægelse. Vi bliver tit sammenlignet med et tåbeligt band som Pearl Jam, men jeg har aldrig haft noget tilfælles med dem. Jeg har det som Groucho Marx. Jeg vil ikke være medlem af en klub, der vil have mig som medlem, bedyrer King Buzzo.

Han har imidlertid gjort en undtagelse. King Buzzo er nemlig passioneret golfspiller, så han har meldt sig ind i en klub:

- Jeg bliver betragtet som en total freak på golfbanen, men når folk først lærer mig at kende, så plejer de egentlig at kunne lide mig. Lige indtil jeg giver dem en røvfuld i golf, siger han uden at smile.