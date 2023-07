Kovending: Overrasker på festival

Før Suspekts kæmpekoncert i september i Parken blev der slået hårdt på de helt store marketingstrommer. Her proklamerede man højlydt, at det var eneste mulighed for at se bandet live i år.

Men koncerten blev knapt så eksklusiv som lovet. Nu har den populære trio nemlig meddelt, at man - som en overraskelse - optræder på Blå Scene til Nibe Festival lørdag klokken 00.00.

Det skriver Nibe Festival på deres hjemmeside.

Nibe Festival oplyser, at koncerten er stablet på benene i løbet af relativt kort tid, og at den kun er blevet 'mulig på grund af den relation, som Nibe Festival og Suspekt har'.

'Det er et eksempel på de uvurderlige bånd, der gennem årene er opbygget mellem os og de skønne Vestegns-drenge. Det har været enormt vigtigt for os at lave det her sammen – særligt for vores fantastiske gæster og tæt på 5.000 frivillige, som i den grad fortjener den her koncert,' siger festivalleder Peter Møller Madsen.

Kovending

Festivalens fjerde og sidste dag har dermed fået endnu et stort navn på plakaten til lørdagens program. Udover den overraskende tilføjelse af Suspekt, så så spiller Nik & Jay, Saveus og Kato også lørdag aften på den udsolgte festival.

'Der er ingen tvivl om, at Suspekt har været savnet på årets program. Faktisk er det et af de mest efterspurgte navne. Koncerten i nat bliver altså klimaks på en totalt fed festival', skriver Nibe Festival.

Suspekt optræder på Nibe Festival i 2021. Foto: Per Lange

I starten af året offentliggjorde Suspekt deres største show til dato med en kæmpe koncert i Parken i København 15. september.

I den forbindelse annoncerede pladeselsskabet Universal Music Denmark, at det ville blive trioens eneste koncert i 2023, hvilket sikkert fik fans landet over til tasterne for at sikre sig billet.

Suspekt består af rapperne Emil 'Orgi-E' Simonsen og Andreas 'Bai-D' Bai Duelund og produceren Rune Rask.

De kender hinanden helt tilbage fra barnsben i Albertslund.

I 1999 udkom Suspekts selvbetitlede debutplade. Siden er fulgt seks andre album indeholdende hits som 'Kinky fætter', 'Søn af en pistol' og 'Proletar (hvor jeg står)'.