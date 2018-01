Kræftsyg Kim Larsen: - Han har det følelsesmæssigt ad helvede til

Kim Larsen har kræft

Kort før jul blev Kim Larsen indlagt og fik noget nær den værste besked. Den 72-årige sanger fik diagnosen kræft af lægerne på Odense Universitetshospital.

- Det tog hårdt på ham, fortæller Larsens manager, Jørn Jeppesen, til Ekstra Bladet.

- Enhver kan regne ud, at det er et chok at få sådan en besked. Det var det også for Kim og hans familie, siger han.

Indtil i dag har Kim Larsen holdt sin sygdom for sig selv. Men i et opslag på Facebook onsdag morgen har nationalskjalden valgt at fortælle åbent og ærligt, at han er ramt af prostatakræft og derfor må aflyse de kommende måneders planlagte koncerter.

- Lige nu har han det følelsesmæssigt ad helvede til. Men han er allerede i gang med sin behandling, og lægerne har gode forventninger til, at han nok skal komme sig, siger Jørn Jeppesen.

- Det er hårdt lige nu. Kroppen bliver udsat for de vildeste ting i sådan et kræftforløb. Men han er sgu sej, siger Jørn Jeppesen.

Fakta: Sådan bliver man behandlet for prostatakræft Prostatakræft er den kræftform, som oftest rammer danske mænd. Den rammer omkring 4.365 mænd hvert år. Det er ikke al prostatakræft, det er nødvendigt at behandle. Prostatakræft er hyppig hos ældre mænd, og sygdommen vil ofte udvikle sig langsomt. Hos mellem 30-50 pct. af de mænd, der får konstateret prostatakræft, er sygdommen ikke livstruende. Hvis man får konstateret en lille og relativ godartet prostatakræft, er det almindeligt ikke at blive behandlet. Dette skyldes, at både helbredende og lindrende behandling har bivirkninger, som kan give flere problemer end sygdommen i sig selv. I stedet bliver man tilbudt regelmæssig opfølgning med kontrol og undersøgelse af prostata. Hvis sygdommen udvikler sig, får man tilbud om behandling. Mange mænd med kræft i prostata får aldrig symptomer på sygdommen. Behandling af prostatakræft består som regel af operation, strålebehandling og medicinsk behandling. Ofte styres behandlingen både af urinvejskirurger (urologer) og kræftlæger (onkologer), der står for strålebehandling og kemoterapi. Ved valg af behandling er det afgørende, om kræften er begrænset til prostata eller har spredt sig. Hvis kræften ikke har spredt sig uden for prostata, er det oftest muligt at få tilbudt helbredende behandling Kilde: Kræftens Bekæmpelse / cancer.dk

I næste uge skulle Kim Larsen & Kjukken have taget hul på vinterens række af koncerter, og er der noget Kim Larsen gerne vil, så er det at spille musik - kræft eller ej.

- For bandet har det været en sindssyg juletid. Vi gik rundt og så, hvor hårdt det tog på ham. Han ville så gerne spille, men kræfterne er der bare ikke lige nu. Vi håbede til det sidste på et mirakel, og bandet gik og småøvede lidt. Men sådan blev det ikke. Det er en lortesituation. Kræft er en lortesygdom, siger Jørn Jeppesen.

Både Larsen selv og lægerne er heldigvis så optimistiske, at det ifølge manageren er realistisk, at Kim Larsen og bandet kan komme ud at spille som planlagt til sommer.

- Han vil meget gerne ud at spille igen, og situationen taget i betragtning er han ved godt mod. Og nu har han et halvt års tid til at komme til hægterne, sige Jørn Jeppesen og fortsætter:

- Vi er overbeviste om, at han nok skal komme sig - og det er han heldigvis også selv.

Den yngre generation af musikere, i dette tilfælde X Factor-deltagere, er fuld af beundring overfor Kim Larsen, selvom det ikke nødvendigvis er gengældt.

Gå til læge, hvis du oplever: - Blod i urinen - Blod i sæden - Aftagende eller manglende sædmængde - Blærebetændelse - Vedvarende smerter - Rejsningsbesvær - Slap stråle samt hyppig og natlig vandladning - Besvær med at komme i gang med at tisse - Ukontrollerbar vandladningstrang De tre sidste punkter er almindelige symptomer hos ældre mænd, og oftest skyldes det godartet forstørrelse af prostata. Det er dog vigtigt at blive undersøgt, så lægen kan vurdere, om der er grund til at mistænke kræft i prostata. Prostatakræft giver som regel ingen symptomer i starten, da kræftforandringerne oftest opstår i de ydre dele af blærehalskirtlen, hvor der er god plads. Der er mange mænd, som lever med en lille kræftknude i prostata, der aldrig bliver opdaget. Hos de fleste mænd udvikler kræft i prostata sig langsomt. Det kan tage flere årtier, før kræftknuden giver symptomer eller eventuelt spreder sig. Kilde: Kræftens Bekæmpelse / cancer.dk