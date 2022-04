Krisen er slut: Kandis tilbage med overskud

De tog et hårdt slag i regnskabet under corona, men nu er Johnny Hansen og resten af Kandis tilbage på ret køl. Det viser deres seneste årsregnskab

Kandis har eksisteret siden 1989, men de er i høj grad stadig aktuelle - senest i dokumentaren 'Kandis for livet', der var på alle danskeres læber tidligere på året.

Under corona havde de dog svært ved at tjene penge, men det har de fået vendt igen, og nu kan de igen præsentere et overskud i bandets fælles virksomhed, MusikEvent ApS.

Det viser deres seneste regnskab for året 2021, som er offentliggjort torsdag.

De fire musikanter i bandet ejer hver 25 procent af selskabet, og i 2021 kunne de præstere en bruttofortjeneste på 1.933.378 kroner. Det er noget af en fremgang i forhold til under coronanedlukningen, hvor den blot lød på 550.411 kroner i regnskabet for 2020.

Årets resultat efter skat giver derfor et overskud på 521.798 kroner, mens man året forinden måtte fremvise et underskud på -528.385 kroner.

Egenkapitalen bliver derfor også polstret yderligere, så den ved årets udgang lød på 1.985.390 kroner.

Endnu ingen afklaring

Men coronapandemien er ikke helt færdig med at spille troubadourerne et puds. I regnskabet fremgår det nemlig, at de har flere kontrakter fra aflyste arrangementer, hvor det endnu ikke er afklaret, om de får nogen penge ud af det.

De fire musikanter vurderer, at der potentielt kommer en yderligere indtægt på 95.000 kroner herfra.

Derudover har de også modtaget støtte fra staten i form af coronahjælpepakker, hvilket løber op i 257.659 kroner.