Kritiserer Seebachs ærespris: - Det er fattigt

Tidligere har navne som Shu-bi-dua, The Savage Rose, Sort Sol, Gnags, Anne Linnet, Sanne Salomonsen, Gasolin', C.V. Jørgensen, Love Shop og Lis Sørensen modtaget statuetten, der har været uddelt siden år 2000.

Men i nyere tid er det blevet 'in' ofte at give den eftertragtede 'Danish Music Awards Æresprisen' til yngre kunstnere, der ikke på samme måde som flere af de nævnte har domineret dansk musik gennem mange årtier, og som ikke kan karakteriseres som legender i ordets klassiske forstand.

Medina er det seneste eksempel, og i år bliver ikke anderledes.

Når DMA i aften lidt særpræget løber af stablen i et af filmstudierne på den nedlagte Flyvestation Værløse, er det således 41-årige Rasmus Seebach, der modtager årets ærespris.

Fattig dansk musikkultur

Ekstra Bladets kulturanmelder Søren Baastrup er ikke udpræget begejstret for den tendens, man ser, hvor det ikke altid er legendariske skikkelser, som vinder en så ærefuld pris.

- Dette er et glimrende eksempel på, hvor fattig dansk musikkultur er i forhold til eksempelvis den svenske. At man skal have været aktiv færre og færre år for at komme i betragtning. Det bliver vel Tessa eller Gulddreng, der får den næste år, hvis man fortsætter stilen, siger han.

Kulturkommentator på Ekstra Bladet Søren Baastrup forventer, at den næste modtager af DMA Æresprisen bliver Tessa eller Gulddreng.

Også Ekstra Bladets anmelder og musikekspert Thomas Treo har naturligvis en holdning.

- Det er lidt usædvanligt, at man vinder æresprisen efter så få år som kunstner – man kan jo lave en kobling til for eksempel amerikanske Rock’n’Roll Hall of Fame, hvor man skal have været kendt indenfor musikken i mindst 25 år for at komme i betragtning, siger han.

Har vidst det længe

At Rasmus Seebach skal hædres blev allerede afsløret igår, da TV 2's Simi Jan i et særprogram som optakt til DMA besøgte 'en paf' Rasmus Seebach i hans sommerhus, selv om han har vidst i over en måned, at han bliver modtageren af æresprisen anno 2021.

Der bliver andre ord ingen impulsive jubelbrøl fra hverken publikum eller Seebach selv, når han i aften først præsenteres og umiddelbart efter får overrakt statuetten fra scenen.

- Det er vildt at tænke tilbage på de sidste 12 år. Det har godt nok været en vild tur. (...) Det er en kæmpe ære. Det overgår mine drømme og føles fuldstændigt vanvittigt. Det er jo noget, som mine store idoler har fået, så det er lidt vildt at være en del af den klub, siger Rasmus Seebach.

Danish Music Awards foregår som før nævnt i aften, lørdag, men det sendes først på TV 2 søndag aften klokken 21 og vises dermed ikke live.