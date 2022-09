Kronprinsens ven spytter millioner i konkurstruet festival

AiaSound prædiker bæredygtighed, men når man går dem på klingen, er det svært at få svar på, hvilke grønne tiltag de egentlig bruger penge på, ligesom den københavnske festival - endnu i hvert fald - heller ikke økonomisk er bæredygtig.

Ekstra Bladet har flere gange beskrevet, hvordan festivalen kom ud med et bragende underskud efter første år og derfor måtte have tilført ti millioner kroner fra selskabets ejere, mens Københavns Kommune afviste at tildele støtte trods tiggeri på tiggeri.

Det vides endnu ikke, hvordan det økonomiske regnskab ser ud efter årets festival, der i august fandt sted på Amager. Overskud forventede festivalen dog ikke at lave i år, men det er tilsyneladende ikke noget, der har fået pengemændene bag til at tvivle på projektet.

I hvert fald har de for tredje gang på halvandet års tid spyttet millioner i kassen. Sidste år forhøjede pengemændene bag kapitalen med i alt ti millioner kroner over to omgange, og nu er der kommet flere penge i kassen.

Ni millioner kroner har AiaSound forhøjet kapitalen med, viser dokumenter, Ekstra Bladet har modtaget fra Erhvervsstyrelsen.

Ændrer i ejerkreds

Det fremgår ikke direkte, hvem der har smidt penge i selskabet, men noget kunne tyde på, at alle - eller i hvert fald størstedelen af - pengene kommer fra selskabet Bibjool ApS, hvor blandt andre Johan Wedell-Wedellsborg og Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen er i ejerkredsen.

Bibjool ApS er i forbindelse med kapitalforhøjelsen gået fra at eje mellem 20 og 24,99 procent til nu at eje mellem 50 og 66,66 procent af AiaSound.

I samme forbindelse er de resterende ejere gået fra at have mellem 15 og 19,99 procent til mellem 5 og 9,99 procent hver, mens Jonas Nybro Svendsen nu ejer under de 5 procent, der er grænsen for, hvornår man skal fremgå i virksomhedsregistret - hvis han overhovedet stadig ejer noget af selskabet.

Fredes ven i bestyrelsen

Samtidig med kapitalforhøjelsen har AiaSound også fået et nyt medlem i bestyrelsen.

Johan Wedell-Wedellsborg er i forbindelse med kapitalforhøjelsen trådt ind i bestyrelsen, viser det offentlige virksomhedsregister.

53-årige Wedell-Wedellsborg er i offentligheden blandt andet kendt som ven af kronprinsparret. Han er baron, skibsreder og sidder i spidsen af bestyrelsen for Weco-koncernen, som han også ejer. Det er netop Weco, han ejer sin andel af AiaSound gennem.

Her sidder han fortsat på noget af en pengetank, selvom Weco kom ud af seneste regnskabsår med et underskud på knap en halv milliard kroner. Egenkapitalen i koncernen lød ved udgangen af 2021 fortsat på 1,66 milliarder kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra AiaSound gennem festivalens medejer og talsperson, Frederik Kjærgaard, samt det nye bestyrelsesmedlem, Johan Wedell-Wedellsborg. Ingen af dem er dog i skrivende stund vendt tilbage på henvendelsen.