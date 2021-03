Kulsort melding fra Northside og Tinderbox

Festival-bagmanden tror ikke længere på, at hans to festivaler kan gennemføres til sommer

Foråret er sprunget ud, og sommerens festivaler er efterhånden så tæt på, at det snart er tid til en tur på loftet eller i kælderen for at finde telt, sovepose og ølbong frem.

Man skal dog være særdeles optimistisk anlagt, hvis man stadig tror på, at den danske festivalsommer bliver 'business as usual'.

Brian Nielsen er direktør for to af de største - aarhusianske Northside og fynske Tinderbox. I et interview med interview med DR lægger han ikke skjul på, at hans optimisme er meget begrænset.

- Det mest tydelige jeg kan sige er, at som verden ser ud nu, så er det utrolig svært for os at se, at det på noget som helst plan bliver muligt at afvikle. Jeg har ikke den store forventning, nej. Det må jeg nok være ærlig at sige. Der er et forsamlingsforbud på 10, og vi skal samle 40.000-50.000, der er stadig problemer med vaccineleverancerne, så planen rykker frem og tilbage og så videre. Med den viden ser det svært ud, siger han til DR.

Festivaler i skattely vil have 48 millioner

Brian Nielsen - direktør for Northside og Tinderbox - har mistet troen på, at festivalerne kan gennemføres. Foto: Joachim Ladefoged

De to festivaler skal efter planen løbe af stablen først og sidst i juni.

Trods de dystre udsigter fortsætter Brian Nielsen med planlægningen, mens han håber på klar besked fra regeringen. Han fortæller desuden at han planlægger videre blandt andet for at være berettiget til kompensation, som man ikke får, hvis man selv aflyser sin festival.

Regeringen: Forstår frustrationen Fra regeringen kan Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, godt forstå den frustration, som Brian Nielsen giver udtryk for. Ordføreren opfordrer til lidt mere tålmodighed. - Jeg kan godt forstå, at festivalerne og andre arrangører har brug for et svar. - Derfor har vi nedsat en meget hurtigt arbejdende ekspertgruppe, som om et par uger er klar med en anbefaling af, hvordan man ansvarligt og realistisk kan lave store arrangementer, siger Kasper Sand Kjær til DR. Når anbefalingen fra ekspertgruppen er klar, skal den omkring partilederne, inden der så bliver taget en beslutning om, hvad der bliver givet grønt lys til. ritzau Vis mere Luk

Han fortæller endvidere, at skulle det lykkes at afvikle Northside, der efter planen skal slå portene op tredje juni, bliver det en væsentlig anderledes festival, end man er vant til med store, internationale navne som Green Day, Duran Duran, Radiohead og Björk.

'Det er mest danske navne drysset med lidt skandinavisk krymmel', lyder det fra Brian Nielsen.

Sådan ser det sædvanligvis ud, når der afholdes Northside-festival i Aarhus. Foto: Stine Rasmussen

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Brian Nielsen.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan ejerne af Tinderbox og NorthSide har placeret teltpælene i skatteparadiset Luxembourg, men stadig beder den danske stat om bistand på sammenlagt 48 millioner kroner. Læs mere om sagen HER (kræver +abonnement)