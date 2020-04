Kun på Ekstra Bladet: Kom med til gratis livekoncert med Phlake

Fredag aften klokken 20 har du mulighed for at høre Phlake live kvit og frit på ekstrabladet.dk

Fredag kan du glæde dig til en koncert med den prisbelønnede danske duo Phlake, når de gæster ekstrabladet.dk, hvor de vil give koncert live fra en lille barber-shop i København.

Koncerten kan opleves kvit og frit her på ekstrabladet.dk med start klokken 20.

Den danske duo har sagt ja til at give koncert i 30 minutter for at skabe god stemning og sammenhold i en tid, hvor de fleste planer for mange er sat på standby grundet udbredelsen af coronavirus, og hvor koncerter og andre kulturelle arrangementer er udskudt eller aflyst.

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, glæder sig til, at vi på Ekstra Bladet endnu en gang kan tilbyde topunderholdning en fredag aften. Tidligere har blandt andre Dizzy Mizz Lizzy og Mads Langer spillet op til dans, og nu er det altså blevet Phlakes tur.

- DR tilbyder fællessang. Vi tilbyder Phlake. Sådan er vi så forskellige, men herligt med public service på hver sin måde! Endnu en fed fredag aften er på vej. Og jeg foretrækker den populære udgave med Phlake, siger han.

Ærlig Mads Langer: - Det var et kæmpe chok

Med fredagens koncert får seerne en unik mulighed for at komme tæt på duoen Phlake, der lige nu er aktuelle med hittet 'Slip Away'.

Under koncerten kan du som seer nemlig dele din begejstring, din interesse og dine spørgsmål med andre seere i vores liveblog. Samtidig kan du sende dine spørgsmål ind til duoen, der består af Mads Bo Iversen og Jonathan Elkær. Spørgsmålene vil de besvare hurtigst muligt efter koncerten.

Phlake har sagt ja til at spille 30 minutter for Ekstra Bladets læsere. Foto: Sony

Hit efter hit

Phlake har den seneste tid formået at skabe deres helt egen genre på den danske musikscene, og deres selvproklamerede rhythm'n'balls-lyd har taget Danmark med storm, siden de debuterede i 2016.

De har i dag for alvor etableret sig i toppen af den danske musikscene efter tre studiealbum og flotte koncerter på Orange Scene, Grøn Koncert, og senest da de spillede en anmelderrost koncert i Royal Arena.

Lige nu er duoen aktuelle med hitsinglen 'Slip Away' i samarbejde med artisten Mercedes The Virus, og de har derudover annonceret, at de arbejder på et fuldt album med samme artist.

Rørt Annika Aakjær: - Jeg kom til at græde

Den danske succesduo tordnede i 2016 ind på de danske hitlister med kæmpe hits som 'Pregnant' og 'Angel Zoo' fra debutalbummet 'Slush Hours', der høstede hele fem priser ved Danish Music Awards 2016, blandt andet for årets album.

Fredag tager Phlake deres tre mand høje liveband med, så der igen er udsigt til en musikalsk og underholdende oplevelse i 'Live på eb.dk'.

Koncerten med Phlake kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 20. Allerede fra klokken 19 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-event her.