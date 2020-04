Kun på Ekstra Bladet: Kom med til gratis livekoncert

Påsken er over os, men for de fleste betyder coronavirussen og nedlukningen af det meste af Danmark, at det bliver fejret i noget mere afdæmpet stil, end det plejer at gøre.

Fredag aften klokken 20:00 er Annika Aakjær dog klar til at sætte gang i en fest for Ekstra Bladets læsere, når hun giver en gratis livekoncert på ekstrabladet.dk.

Den nordjyske sangskriver har en evne til at bevæge publikum med sin stemme og tekster, og så kan hun ikke mindst få folk til at grine ad sine vittige betragtninger om livet.

Popbrag med Jung: Overvejede at sige undskyld undervejs

Hun stod over for at skulle på turné rundt i landet med nye sange og historier foran udsolgte sale, men indtil det igen bliver muligt, kan du altså fredag aften møde hende på 'Live på eb.dk'. Og det er noget, hun glæder sig til.

- Jeg har sagt ja, fordi der var en masse mennesker, som skulle have set mig spille og havde købt billet til det, og nu får de ikke lov til det. Det er hovedsageligt på grund af dem, at jeg gør det. Men det er også for alle dem, der ikke gad at købe billet - eller ikke nåede det, for der var udsolgt de fleste steder, griner Annika Aakjær.

Afhængig af kontakt til publikum

En lang række musikere har kastet sig ud i livestreaming i løbet af tiden, hvor coronavirussen har lukket en stor del af Danmark ned. Men indtil nu har det altså ikke været noget, som Annika Aakjærs fans har fået lov til at opleve fra sangerindens side.

- Der bliver jo livestreamet en masse i disse dage, men jeg har egentlig ikke haft lyst til at gøre det, for den måde, jeg optræder på, hvor jeg snakker meget mellem numrene, er afhængig af min kontakt til publikum, siger Annika Aakjær og fortsætter:

- Hvis jeg skulle gøre det, ville jeg også have, at der skulle være god lydkvalitet, og det skulle være en ordentlig produktion. Det ville være svært at gøre på min egen Facebook-side. Det kan jeg her, og jeg kom frem til, at hvis det kan gøres med ordentlig lyd og ordentligt billede, så kan jeg godt leve uden kontakten til publikum.

Annika Aakjær er vant til at underholde med både sange og sjove anekdoter, når hun optræder. Foto: Per Lange

Når Annika Aakjær går på scenen fredag aften klokken 20:00 kommer seerne stadig til at se hende i topform.

- Jeg kommer stadig til at sige nogle ting mellem numrene, men det bliver selvfølgelig ikke noget, der kræver en reaktion fra publikum, griner hun.

- Vi kommer til at spille en del af den sætliste, vi var i gang med at optræde med på forårsturnéen, fortæller hun.

Se også: Gratis livekoncert kun på Ekstra Bladet: - Det bliver første gang

37-årige Annika Aakjær medvirkede i 2018-udgaven af 'Toppen af poppen' på TV2, men det var hendes optræden til Zulu Comedy Galla året efter, hvor hun for alvor brød igennem. Her fik hun stående applaus for sin anekdote og sang om menstruation og gik efterfølgende viralt.

Fredag aften bliver det så Ekstra Bladets læsere, der får mulighed for at opleve hende i aktion.

Under koncerten kan du som seer dele din begejstring, din interesse og dine spørgsmål med andre seere i vores liveblog. Samtidig kan du sende dine spørgsmål ind til Annika Aakjær, som de vil svare på hurtigst muligt efter koncerten.

Koncerten med Annika Aakjær kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 20. Den kan streames her. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-event her.