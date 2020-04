Kun på Ekstra Bladet: Kom med til gratis Steen Jørgensen-koncert

Fredag aften kan du glæde dig til en koncert med Steen Jørgensen, når han gæster ekstrabladet.dk og kvit og frit underholder Ekstra Bladets læsere.

Sort Sol-forsangeren har sagt ja til at give koncert og skabe god stemning i en tid, hvor de fleste planer for mange er sat på standby grundet udbredelsen af coronavirus, og hvor koncerter og andre kulturelle arrangementer er udskudt eller aflyst.

Ingen ved med sikkerhed, hvor længe coronakrisen kommer til at vare, og de danske musikere ved derfor heller ikke, hvornår de igen kan komme på scenen til koncerter med et stort publikum.

- Jeg har sagt ja, fordi jeg synes, det er et sjovt projekt, og det er muligvis sådan, vi kommer til at spille i lang tid - hvis vi overhovedet kommer til det, fortæller Steen Jørgensen.

Tidligere har blandt andre Dizzy Mizz Lizzy og Mads Langer spillet op til dans, og nu er det altså Steen Jørgensen, der er klar til at levere et brag af en fredagskoncert. Helt gratis.

Steen Jørgensen har været frontmand i bandet Sort Sort siden slutningen af 70'erne. Foto: Per Lange

Steen Jørgensen har været frontmand i bandet Sort Sol siden 1979, og sideløbende kører han en solokarriere.



Steen Jørgensen udsendte i 2013 soloprojektet 'Standards for Living', hvorefter han har turneret med guitaristen Rune Kjeldsen, som han også har med fredag aften, på landets spillesteder.



Foruden karrieren som frontmand for de absolut levende legender i Sort Sol har Jørgensen kørt det succesfulde sideprojekt Ginman/Jørgensen, og han har optrådt i diverse film og teaterstykker.

Fredag aften skulle Steen Jørgensen have spillet i Aalborg. Den koncert blev dog udskudt, og det kommer altså nu Ekstra Bladets læsere til gode.

Koncerten afholdes i Cisternerne på Frederiksberg, hvor Steen Jørgensen helt eksklusivt har fået lov til at spille.

Cisternerne var oprindeligt et vandreservoir, der blev anvendt til at forsyne hovedstadens borgere med rent drikkevand fra 1859-1933. I dag fungerer Cisternerne som udstillingssted og danner ramme om kunstudstillinger og events, der alle tager udgangspunkt i stedets helt særlige arkitektur og klima.

Med en luftfugtighed tæt på 100 procent, imponerende drypsten, labyrintiske søjlegange og en efterklang på 17 sekunder er det en helt særlig rumlig oplevelse at besøge de underjordiske sale.

Her glæder Steen Jørgensen sig til at spille, og han løfter lidt af sløret for, hvad der venter, hvis man vælger at følge med på ekstrabladet.dk fredag aften.

- Folk kan forvente en rimelig intim oplevelse. Det er det, Rune og jeg kan, når vi spiller sammen. Det er intimt og kan også være intenst, og det kan også have nogle improvisatoriske elementer, som vi kaster os ud i, lyder det fra Steen Jørgensen.

Koncerten med Steen Jørgensen kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 20. Allerede fra klokken 19 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-event her.