Kun på Ekstra Bladet: Kom til gratis formiddagsfest

De sidste par weekender har Ekstra Bladet budt på livemusik med nogle af landets største navne til 'LIVE på eb.dk', hvor vi sender koncerter live hjem til danskerne i stuerne.

Indtil videre har Dizzy Mizz Lizzy, The Sandmen, Clara og Mads Langer stået for underholdningen, og i morgen er det blevet tid til søndags-koncert med Aura direkte fra hendes stue.

Koncerten kan streames live på ekstrabladet.dk kvit og frit med start klokken 11.

I en tid, hvor coronavirus hærger landet over, og hvor skoler, kulturelle institutioner og koncerter er tilbud, danskerne må se bort fra, imens smitten forsøges kontrolleret, opfordrer myndighederne os til at blive hjemme og være sammen - hver for sig. Her ønsker Ekstra Bladet at komme med en håndsrækning i form af livekoncerterne hjemme i stuerne.

- Vi er glade for på Ekstra Bladet at kunne samle familie og venner omkring en rigtig lækker søndagsbrunch, hvor man er sammen på afstand om at få en fælles oplevelse. Kan man forestille sig en bedre søndag end brunch med Aura, lyder det fra Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen.

Klokken 11 står Aura klar til at spille på ekstrabladet.dk. Foto: Jette Jors

Helt tæt på Aura

Aura har solgt til platin i lande som Tyskland, Schweiz og Østrig med numre som 'Geronimo' og 'In Love With The World', og hun solgte 4,5 millioner af singlen 'Friends' i 2012.

Med sine nye sange, som vi kommer til at høre søndag, markerer Aura Dione, at hun er tilbage igen. Det er meget personlige numre, og sangen 'Colorblind' om partnerens utroskab er meget stærk.

Under koncerten får du som seer en unik mulighed for at komme tæt på sangerinden. Ikke nok med at du kan dele din begejstring, din interesse samt dine spørgsmål med andre seere i vores liveblog, vil det nemlig også være muligt at stille spørgsmål til Aura.

Efter koncerten, der vil vare cirka 30 minutter, vil Aura live svare på en række af de spørgsmål, som seerne har sendt ind til hende i livebloggen under koncerten.

Koncerten med Aura kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 11 søndag. Allerede fra 10 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-event her.

