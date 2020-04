Kun på Ekstra Bladet: Kom til gratis livekoncert med Mads Langer

Mads Langer skulle fredag have spillet for 4500 mennesker i K.B. Hallen. Nu spiller han i stedet i en en helt tom hal live på ekstrabladet.dk

Mads Langer skulle fredag aften have fyldt K.B. Hallen på Frederiksberg i København med glade fans. Det har udbredelsen af coronavirus dog sat en stopper for.

Mads Langer kan dog ikke stoppes, og derfor spiller han naturligvis alligevel.

Det bliver dog i en gabende tom koncerthal, at 36-årige Langer skal spille - men det bliver ikke uden publikum.

Koncerten direkte fra K.B. Hallen kan nemlig ses og ikke mindst høres live her på ekstrabladet.dk fredag aften klokken 20. Som de foregående fredage byder Ekstra Bladet nemlig på livemusik med nogle af landets største navne til 'LIVE på eb.dk'. Legendariske Dizzy Mizz Lizzy lagde ud med en koncert fra deres øvelokale for 14 dage siden, og topbandet The Sandmen fulgte lige i hælene.

Nu er det så blevet hitmageren Mads Langers tur.

Spiller i gabende tom K.B. Hallen

Med fredagens koncert får seerne en unik mulighed for at komme tæt på Mads Langer, der lige nu er aktuel med singlen '21:4'.

Under koncerten kan du som seer nemlig dele din begejstring, din interesse og dine spørgsmål med andre seere i vores liveblog. Samtidig kan du sende dine spørgsmål ind til Mads Langer, som han vil svare på hurtigst muligt efter koncerten.

Mads Langer glæder sig til at stå på scenen og spille for Ekstra Bladets læsere. Foto: Benjamin Nørskov

Lys i coronamørket

I en tid, hvor coronavirussen tvinger os til at blive hjemme og være sammen hver for sig, ønsker Ekstra Bladet at komme med en håndsrækning med konceptet 'LIVE på eb.dk', hvor vi sender koncerter live hjem til danskerne i stuerne.

- Mads Langer fortsætter perlerækken af de største danske navne. Fredagsrock live på eb.dk er allerede blevet en institution, som den gode start på weekenden, der samler familie og venner. Vi er rigtig glade for, at både brugerne og musikerne har taget så godt imod dette lyspunkt i coronamørket. Og bare rolig, vi har meget mere på vej, garanterer Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen.

Til aftenens fredagskoncert bliver det dog anderledes end de tidligere, når Mads Langer spiller direkte fra K.B. Hallen, hvor der er plads til 4500 gæster.

Her har han længe drømt om at stå.

Se også: Folk i ekstase: Se Dizzy-koncerten her

- Det har altid været en drengedrøm for mig at skulle spille K.B. Hallen. Da coronakrisen ramte, måtte jeg selvfølgelig erkende, at jeg ikke kunne afholde koncerten med publikum. Men det, at jeg så alligevel spiller der på fredag, fylder mig med en kæmpe forventning og glæde. Og når nu jeg alligevel giver koncert på fredag, så synes jeg faktisk, det er superfedt at spille min koncert netop i K.B. Hallen og ikke alle mulige andre steder. Jeg får lov til at stå der, hvor jeg oprindeligt skulle have spillet den aften, lyder det fra Mads Langer til Ekstra Bladet forud for fredagens koncert.

Ifølge Mads Langer er han dog ikke helt alene på scenen fredag aften, hvor man kan forvente, at han spiller noget af sin nye musik, men også flere af hans ældre hits.

- Man kan forvente, at jeg selvfølgelig spiller min nye single, '21:4', som kommer ud på fredag. Derudover har jeg hele mit orkester med, så det er ikke bare en akustisk koncert. Vi har ikke set hinanden eller spillet sammen, siden vi blev stoppet midt i vores turné, så det bliver virkelig fedt. Vi elsker virkelig at spille sammen, så man kommer til at opleve en koncert med et orkester, der er lykkelige over at få lov at stå og spille sammen igen, lyder det fra Mads Langer.

Koncert med Mads Langer - LIVE på eb.dk fredag kl. 20 I en tid, hvor fællesskabet finder nye veje i det danske samfund, leder vi efter det, der forbinder os. På fredag har vi svaret. Mads Langer har i hele sin fantastiske karriere bevist, at han samler danskerne. Mads Langer er en af Danmarks mest populære singer-songwriters. Han er på gaden med en ny single, '21:4', der er endnu en smagsprøve fra hans sjette album, der udkommer til efteråret. Mads Langer debuterede tilbage i 2006 og har siden vundet et utal af priser og mange hjerter i sin fanskare. Med denne single beviser han, at han som sangskriver kan tumle med de helt store drenge. '21:4' er nemlig blevet til i samarbejde med en af komponisterne bag Beyoncés Grammy-vinder 'Halo' – E. Kidd Bogart. Ved koncerten vil Mads Langer selvfølgelig spille '21:4', men vi kommer også til at nyde nogle af de numre, som har gjort ham til et af landets største navne. Mads Langer skulle have spillet i en fuld K.B. Hallen på samme aften – en koncert, som er blevet rykket til 13. november. Men fredag står Mads med band og underholder for eb.dk-seerne i en nyopført og flot, tom sal.

Se også: Folk i ekstase: Se Dizzy-koncerten her

Koncerten med Mads Langer kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 20. Allerede fra klokken 19 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-event her.