Kun på Ekstra Bladet: Kom til gratis morgenfest

Fredag i sidste uge bød Ekstra Bladet på en koncert med Dizzy Mizz Lizzy, fredag var det The Sandmens tur, og nu forkæler vi jer med endnu en koncert.

Søndag formiddag kan du nemlig opleve en personlig søndagsbrunch-koncert med Clara direkte fra hendes studie i Aarhus. Koncerten kan streames live på ekstrabladet.dk kvit og frit med start klokken 11.

Coronavirus hærger i øjeblikket landet over. Skoler, kulturelle institutioner og koncerter er blandt de tilbud, danskerne må se bort fra, imens smitten forsøges kontrolleret, og vi bliver af myndighederne opfordret til at blive hjemme og være sammen - hver for sig.

I denne tid ønsker Ekstra Bladet at komme med en håndsrækning med konceptet 'LIVE på eb.dk', hvor vi sender koncerter live hjem til danskerne i stuerne, og som noget nyt sender vi nu ikke kun koncerter om fredagen, men også om søndagen.

- Efter rutinerede The Sandmen og Dizzy Mizz Lizzy er der herligt at kunne præsentere en rigtig ny upcoming kunstner. Vi vil gerne sammensætte et bredt program, fordi Ekstra Bladet er danskernes populære public service ‘kanal’. Clara er unik, og jeg er sikker på, hun vil levere en unik koncert. Jeg glæder mig til at høre hendes nye numre, siger Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen.

Clara er netop nu aktuel med sit nye album. Foto: Sony Music Denmark

Tæt på kunstneren

Seerne får med søndagens koncert med Clara endnu en unik mulighed for at komme tæt på en dansk kunstner.

Under koncerten kan du som seer nemlig dele din begejstring, din interesse og dine spørgsmål med andre seere i vores liveblog - og vi vil naturligvis forsøge at skaffe så mange svar som muligt på de spørgsmål, der kommer ind.

Clara på scenen til Sport 2019 i Jyske Bank Boxen i Herning. Foto: Claus Bonnerup

Samtidig vil Clara efter koncerten svare på en række af de spørgsmål, som seerne har sendt ind til hende i livebloggen undervejs.

- Vi kan ikke være sammen til koncert, men så er det jo fedt, at vi kan være sammen om at opleve noget med vores venner og bekendte på en anden måde, lyder det fra Ekstra Bladets Poul Madsen om 'LIVE på eb.dk'.

Endnu flere koncerter

Danskerne kan samtidig i fremtiden se frem til endnu flere koncerter live på ekstrabladet.dk.

- Vi lover danskerne, at så længe vi alle skal være nedlukkede fra fællesskabet, vil vi her på Ekstra Bladet hver weekend bringe Danmarks bedste musikere hjem til jer, garanterer Poul Madsen.

Clara, der er niece til Thomas Helmig, har allerede mange hits på sit cv. Foto: Claus Bonnerup

Med millioner af streams, magasinforsider, en Danish Music Award som 'Årets nye navn' og nominering til den prestigefulde P3 Guld har Clara i den grad indtaget den danske musikscene den seneste tid.

I øjeblikket er hun aktuel med sit nye album 'Growing Up Sucks', og til koncerten på ekstrabladet.dk kommer hun til at spille en masse musik fra det nye album samt flere af hendes andre hits. Dem har hun allerede adskillige af på sit cv; som eksempel kan nævnes 'Nobody's Lover', 'Crazy', 'Legend' og mange flere.

Koncerten med Clara kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 11. Allerede fra 10.15 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-event her.