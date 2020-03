Kun på Ekstra Bladet: Stor nyhed fra dansk topband

Coronavirus hærgrer landet over. Skoler og kulturelle institutioner er blandt de tilbud, danskerne må set bort fra, imens smitten forsøges kontrolleret.

Nu kommer Ekstra Bladet med en håndsrækning.

Fredag aften tilbyder Ekstra Bladet en halv times top-underholdning, når vi livestreamer en koncert med Dizzy Mizz Lizzy direkte fra bandets øvelokale. Arrangementet vil være at finde på vores gratis platform eb.dk med start klokken 20.

Formålet med koncerten er at sprede glæde og god stemning, mens Danmark er lukket ned. Seerne får en unik mulighed for at komme tæt på bandet. Under koncerten kan du dele din begejstring, din interesse og dine spørgsmål med andre seere i vores livemodul - vi vil forsøge at skaffe så mange svar som muligt på de spørgsmål, der kommer ind.

Også Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, vil skifte de vante rammer ud med hjemmekontoret og give sit besyv med undervejs.

Dizzy Mizz Lizzy under en koncert i Amager Bio sidste år. Foto: Per Lange

En utrolig svær tid

Chefredaktør Poul Madsen udtaler:

- Det er på alle måder en utroligt svær tid, vi befinder os i. Som borgere - som samfund. På Ekstra Bladet er vores opgave at beskrive virkeligheden, som den sker - på godt og ondt. I disse dage tumler alle med bekymringer, og derfor opstod vores idé om at udnytte vores platform til at gøre det muligt at få kunsten - musikken ud til danskerne i en ny form. Jeg håber, at rigtig mange vil se med, og jeg håber, at man vil tage rigtig godt imod Dizzy Mizz Lizzy, der har takket ja til at stille op og give os en halv times live-oplevelse fra deres øvelokale.

Han fortæller videre, at man følger myndighedernes anvisninger.

- Aftalen er kommet på plads på rekordtid. Vi følger naturligvis myndighedernes krav og retningslinjer, så det er på den måde også en noget anden produktion, end hvad alle er vant til.

- Med koncerten håber jeg, at vi for en stund kan sænke skuldrene og nyde noget god musik - det er hensigten fra os - at bringe musikken ud til danskerne på en ny måde, siger Poul Madsen.

Dizzy Mizz Lizzy har i dag fredag udgivet deres nye album, 'Alter Echo'.

Koncerten kan streames live på eb.dk og starter klokken 20.