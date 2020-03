Kun på Ekstra Bladet: - Vi er meget overraskede

The Sandmen glæder sig til at give den gas live på ekstrabladet.dk fredag aften

I en tid hvor det meste af Danmark er lukket ned, og danskerne er nødt til at blive inden døre og være sammen hver for sig, er Ekstra Bladet og The Sandmen gået sammen for at give danskerne en helt unik oplevelse, når vi streamer en livekoncert på 30 minutter direkte fra bandets øvelokale fredag aften klokken 20.00 på ekstrabladet.dk.

Formålet med koncerten er at sprede glæde og god stemning, mens Danmark er lukket ned på grund af den omfattende spredning af coronavirus.

Seerne får med koncerten en unik mulighed for at komme tæt på det garvede rockband med forsanger Allan Vegenfeldt i spidsen.

Under koncerten vil det være muligt for seerne at stille spørgsmål til The Sandmen. En række af spørgsmålene vil efterfølgende blive besvaret af bandet live.

Glæder sig

The Sandmen selv glæder sig meget til at give den gas foran seerne hjemme i stuerne.

- Jeg må indrømme, at vi er meget overraskede over, at vi har fået muligheden, men vi var ikke i tvivl om, at vi gerne ville. Det er et superfedt koncept. Vi så med, da Dizzy Mizz Lizzy gav koncert fredag aften på Ekstra Bladet, og det var en virkelig fed måde at lave koncert på, så at vi er blevet tilbudt at give koncert, er bare så fedt. Vi er meget beærede, siger Allan Vegenfeldt til Ekstra Bladet.

Selvom det bliver en anderledes måde at holde koncert på, end hvad bandet er vant til, når der ikke er noget fysisk publikum til stede, er The Sandmen sikre på, at det bliver en fornøjelse at optræde.

Forud for koncerten er bandet endda gået i studiet for at øve sig på den særlige udfordring.

- Det bliver jo selvfølgelig anderledes, men vi vil gøre det så godt som muligt og leve os ind i det. Vi synes alle, det er rigtig fedt, så det bliver intet problem. Vi glæder os helt vildt, siger Allan Vegenfeldt.

Nye og gamle

Ifølge forsangeren kan man både forvente, at bandet spiller en række af deres nye numre til koncerten fredag, men seerne vil også kunne få et genhør med flere af de gamle klassiskere.

- Det bliver en halv times uddrag af det, vi ellers ville tage med ud til en koncert. Både nyt og gammelt, lyder det fra Allan Vegenfeldt.

The Sandmen håber, at de i kraft af koncerten kan bidrage positivt til fællesskabet i en tid, der for mange er svær.

- Hvis man kan lide musik og rockmusik, giver det mening at sidde sammen og høre rockmusik virtuelt, når vi nu ikke kan være sammen på spillestederne. Det er en fed idé. Der er mange, der i denne her tid benytter chancen til at spille hjemmefra på de sociale medier, og så er det bare endnu federe, at Ekstra Bladet bidrager med en platform, så vi kan gøre noget fælles. Det er dejligt, at vi kan samle folk på den måde, siger Allan Vegenfeldt.

The Sandmen er aktuel med albummet 'Himmelstormer', der er et dansk album. Foto: The Sandmen-cover

På grund af den store udbredelse af coronavirus, tager bandet deres forholdsregler, når de går i studiet sammen.

- Vi tager covid-19 meget alvorligt. Vi har flyttet vores 'gig' til et studie, hvor vi kan holde afstand og sidder hver for sig, så vi ikke sidder sammen hele crewet. Det er en mærkelig tid for os alle, men vi er nødt til at tage vores forholdsregler.

The Sandmen er lige nu aktuel med det danske album 'Himmelstormer', som man også vil få en smagsprøve på under fredagens koncert.

- Vi begyndte at synge dansk på det forrige album, og nu er vi dykket endnu mere ned i det. Det er fedt at have et bredere repertoire på dansk, og vi er meget tilfredse med det nye album og synes, det er rigtig fedt, siger Allan Vegenfeldt.

Koncerten med The Sandmen kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 20 fredag aften. Allerede fra 19.15 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside.