Kun på Ekstra Bladet: - Vi har aldrig prøvet det før

I en tid hvor det meste af Danmark holder lukket, og danskerne er tvunget inden døre, er Ekstra Bladet og Dizzy Mizz Lizzy gået sammen for at give danskerne en helt unik oplevelse, når vi streamer en livekoncert på 30 minutter direkte fra bandets øvelokale.

Formålet med koncerten er at sprede glæde og god stemning, mens Danmark er lukket ned, og seerne får en unik mulighed for at komme tæt på det garvede rockband med Tim Christensen i spidsen.

Han fortæller, at bandet glæder sig til en oplevelse, de aldrig har prøvet før.

- Vi synes, det er fantastisk. Det er også derfor, vi har sagt ja. Man vil gerne opfylde det, vi bliver bedt om, med at blive hjemme så vidt muligt, og så må man gøre, hvad man kan for alligevel at nå ud til hinanden. Det her er en virkelig god måde at gøre det på, siger Tim Christensen og tilføjer:

- Vi har aldrig prøvet det før. I hvert fald ikke som orkester.

Dizzy Mizz Lizzy er vant til at optræde foran et levende publikum. I aften bliver det digitalt. Foto: Per Lange

Bliver skægt

Han ved ikke helt, om bandet vil anse det for værende en decideret koncert. Han ser det mere som en mulighed for danskerne til at få et kig ind i deres øvelokale.

- Jeg tror, vi ser det lidt som at få nogle venner på besøg i øvelokalet og tager det stille og roligt. Men alligevel med forhåbentlig nogle gode vibes og god energi. Der er ingen tvivl om, at det bliver anderledes, men jeg er sikker på, at det bliver skægt alligevel, siger han og tilføjer:

- Og hvis folk er gode til at kommentere på det, kan vi jo også måske lidt nemmere få en feeling på, at der rent faktisk er nogen i den anden ende.

Dizzy Mizz Lizzy udgav i dag deres fjerde studiealbum ’Alter Echo’. Derudover har bandet siden 1994 udgivet fire livealbum og fire opsamlingsalbum.

De danskere, der tuner ind på Ekstra Bladet ved koncertens start klokken 20, kan se frem til at høre nogle spritnye Dizzy-numre og naturligvis også gamle hits.

- Hvad kan publikum forvente sig?

- Jamen, det er lidt det der med en mere casual performance med både lidt nyt og lidt gammelt. Bare at tjekke ind med hinanden og nyde hinandens selskab på afstand, siger Tim Christensen.

Koncerten forventes at vare 30 minutter.