Kvinde på Roskilde sparkede sig fri

En kvinde på Roskilde Festival blev tirsdag aften mod sin vilje skubbet ind i et telt, hvor hun oplyser, at hun blev forsøgt udsat for en sædelighedsforbrydelse

En 25-årig kvinde anmeldte tirsdag aften 20.13 en uhyggelig episode til en patrulje på festivalens campingområde, der fandt sted på Roskilde Festivals campingområde.

- Hun fortæller, at hun er blevet skubbet ind i et telt af en tilsyneladende meget påvirket mand. Hun får råbt op, sparket ham væk og stikker af derfra. Det, hun oplyser, er, at det er et forsøg på en sædelighedsforbrydelse, siger Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Kvinden er blevet afhørt af politiet og undersøgt af Retsmedicinsk Institut.

Politiet oplyser, at de har et signalement af manden, men endnu ikke har pågrebet nogen.

Ud over ovenstående episode modtog politiet i går eftermiddags en anmeldelse om en sædelighedsforbrydelse.

Anmelderen var en 18-årig kvinde, der fortalte politiet, at hun havde været udsat for en sædelighedsforbrydelse i et telt.

- Hvor alvorlig er hændelsen?

- Det kommer vi ikke til at gå i detaljer med på nuværende tidspunkt, siger politiet til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Vi har en mistænkt, som vi godt ved, hvem er, men han er ikke anholdt. Det er en person, som kvinden har et kendskab til i forvejen.

Episoden fandt sted mandag morgen klokken 05.00 og blev anmeldt i går eftermiddags 13.30.

Mand fængslet

Det er ikke den eneste mulige sædelighedsforbrydelse, der har fundet sted på årets Roskilde Festival. Politiet har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at de efterforsker flere forskellige hændelser.

Tirsdag ledte en af sagerne til, at en 21-årig mand fra Rumænien blev varetægtsfængslet frem til 21. juli ved et grundlovsforhør. Det var en 25-årig kvinde, der søndag anmeldte manden til politiet for blufærdighedskrænkelse.

Efter fire dages såkaldte opvarmningsdage skyder Roskilde Festival senere i dag for alvor gang i festivalpladsen og de forskellige musikscener - blandt andet hovedscenen, Orange Scene, der åbnes 18.00 af Drew Sycamore.