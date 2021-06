L.O.C. lider nyt nederlag

L.O.C. kalder sin nye ep 'Fuck L.O.C.', og det er tilsyneladende en opfordring, danskerne har taget til sig.

Udgivelsen dumper ind på albumlistens 25. plads, hvilket markerer et foreløbigt lavpunkt for den tidligere så succesfulde rapper.

Den trængte jydes seneste album, 'Ekkokammer', tilbragte kun tre uger på top 40 i 2019 og toppede som nummer seks.

I årene inden sendte L.O.C. hele seks album ind på førstepladsen som Danmarks i perioder mest populære rapper.

Den titel går i øjeblikket til fremadstormende Artigeardit, der er ny som nummer et med sit tredje album, 'Held & lykke med at komme hjem'. Den 25-årige rapper fra Gladsaxe nåede andenpladsen med sidste års 'Idiot'.

Rapperen Artigeardit er for første gang i karrieren nummer et på den danske albumliste. Foto: Sony

Olivia Rodrigo glider ned på andenpladsen med debutalbummet 'Sour', men den californiske popsensation er stadig nummer et på singlelisten med 'Good 4 U'.

Pensionerede Lars H.U.G. tager fjerdepladsen med liveboksen 'L.A.R.S.T H.U.G. Vega koncert', der er en optagelse af hans sidste show.

Drew Sycamore står for ugens tredje nyhed i top ti. 'Sycamore' er nummer syv.

Taylor Swifts 'Evermore' er tilbage på førstepladsen i USA, efter den er udkommet på vinyl. Herhjemme løfter det albummet op på 11. pladsen.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk

Efter længere tids stilhed er Mø tilbage med sangen 'Live to Survive', som understreger, at fynboen har svært ved at hitte uden Major Lazer. Singlen misser top 40.