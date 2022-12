Langelandsfestival 2023 er aflyst

Der bliver ingen Langelandsfestival i 2023.

Det meddeler festivalen i et opslag på Facebook og i en meddelelse på festivalens hjemmeside.

'Efter lange og nøje overvejelser er vi nået frem til, at det desværre ikke kan lade sig gøre at afvikle Langelandsfestival 2023 økonomisk forsvarligt', skriver de.

Langelandsfestival havde 30-års jubilæum i 2022, og det var samtidig første gang, der kunne afvikles festival efter coronanedlukningen, og festivalen oplyser, at de havde en klar forventning om at kunne hente det tabte efter nedlukningen.

Langelandsfestival var som alle andre festivaler aflyst i både 2020 og 2021. Foto: Anthon Unger

Sådan blev det dog ikke. Og det skyldes ifølge festivalen, at man ikke har kunnet sælge nok billetter.

'Efter at alle regninger for 2022 er blevet betalt, er resultatet et stort millionunderskud. Derfor bliver konklusionen nu, at Langelandsfestival ikke afvikles i 2023 i AKP Groups regi', skriver festivalen.

Ingen nem beslutning

Festivaldirektør Allan K. Pedersen, der har ejet festivalen siden 2006, ærgrer sig over, at det ikke længere kan løbe rundt.

Allan K. Pedersen har også været bestyrelsesformand i FC Nordsjælland. Foto: Lars Poulsen

'Det har altid været en stor glæde for mig at lave Langelandsfestival, og selvom økonomien har været svingende, har jeg altid troet på konceptet. De senere års udfordringer, markedet og fremtidsudsigterne som sådan har dog udfordret mig i den tankegang', udtaler han og understreger, at det ikke har været en nem beslutning at lukke festivalen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Langelandsfestivalen, men den presseansvarlige oplyser, at man ikke ønsker at tilføje yderligere på nuværende tidspunkt.